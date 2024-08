Quién es la ex participante de Gran Hermano que fue novia de Alberto Fernández y está vinculada con el Poder Judicial y la obra pública

Este jueves, Ángel de Brito debió abandonar la conducción de LAM durante un momento cuando recibió una importante llamada al aire. De improvisto, una ex participante de Gran Hermano lo llamó para confirmarle que fue pareja de Alberto Fernández durante 4 o 5 años y revolucionó a los presentes en el programa.

Según el conductor de LAM, “no era una relación ni de amante ni oculta”. También sostuvo: “me dijo ‘Yo era la novia de Alberto y de repente me enteré que la novia era Fabiola’”, contó Ángel De Brito sobre la charla telefónica que mantuvo momentos atrás.

Ángel de Brito señaló a una famosa y a una ex Gran Hermano con las que Alberto Fernández se mensajeaba

“El día en que lo eligieron como candidato a Presidente, la novia de ese entonces le manda un mensaje felicitándolo”, contó recordando el día que Cristina Fernández de Kirchner presentó la fórmula junto a Alberto Fernández. Ese momento, según se supo, fue un antes y un después en su relación.

“Ella le dijo que no le había contado nada, pero Alberto tampoco sabía. Él le dijo ‘Ahora no puedo hablar, te llamo después’ pero a las pocas horas empiezan a aparecer en las redes sociales las fotos de él con Fabiola como pareja. La señora se decepcionó y tiene varias cosas para contar”, explicó Ángel.

De Brito señaló que la ex Gran Hermano no tiene ningún problema en contarlo, y aclaró que no fue víctima de violencia de género como ha denunciado por su parte Fabiola Yáñez. “Esta mujer está desengañada del tipo con el que estuvo varios años y la dejó así como si nada, casi por la tele”, señaló el periodista.

“Para ella, era su novia y me contó a qué lugares fueron a cenar, qué personas los vieron, incluso qué hay gente del medio que conocer esta relación. Conoce a Estanislao y a Dylan porque iba a la casa e iban a comcer a Puerto Madero, a restaurantes conocidos porque Alberto Fernández no estaba en el radar”, explicó sin revelar su nombre.

Quién es la ex participante de Gran Hermano que tuvo una relación con Alberto Fernández

Por su parte, durante su programa, Eduardo Feinmann fue quien se animó a revelar el nombre de la misteriosa ex participante de Gran Hermano que estuvo de novia con Alberto Fernández.

El periodista y conductor recordó que el exmandatario “le ofreció ser Primera Dama” a esta famosa, que le dijo que “primero tenía que echar a Fabiola”. Según la información que recibió, por esa supuesta promesa sin cumplir “vino un despecho”.

En su programa Alguien tiene que decirlo, Feinmann reveló el nombre de la ex participante de Gran Hermano. El conductor señaló que se trataría de Lorena del Valle González, quien participó de la primera edición del reality en Argentina, aquella que tuvo lugar en 2001. Sin embargo, duró dos semanas ya que la gente la eliminó por mayoría de los votos.

Quién es la ex participante de Gran Hermano que fue novia de Alberto Fernández y está vinculada con el Poder Judicial y la obra pública

Por otra parte, el periodista también contó que estaría relacionada a la política. “Aparentemente habría agarrado en su momento unos contratos de obra pública importantes”, recordó y agregó que, con su exmarido, se dedicó a la dirección y logística de una empresa constructora que estuvo vinculada con el plan ProCrear. Además, Feinmann señaló que ella “está muy conectada con el Poder Judicial”, pero no dio más detalles.