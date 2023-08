Más arriba: Juliana Díaz mostró su cuerpo súper flexible en el primer ensayo para el Bailando 2023

La ex Gran Hermano Juliana Díaz está a pleno. Luego de su separación de Maxi Giudici y su confirmación como participante del Bailando 2023, la modelo oriunda de Venado Tuerto volvió con todo a las redes sociales, donde muestra sus colaboraciones con algunas marcas y, recientemente, que empezó su entrenamiento para el certamen televisivo de danza.

La “Tini de Gran Hermano” estuvo presente en el evento de una reconocida marca de productos para el cabello en el que se encontró con otra ex participante del reality: Lucila “La Tora” Villar. Para la ocasión, Juli vistió un provocativo look que dejó suspirando a más de uno, con un conjunto de mini súper corta con top negros y sus clásicas bucaneras larguísimas, para hacer aún más esbeltas sus piernas.

Juliana brilló durante un evento Foto: @juuli.dc

La “hermanita” brilló durante la noche, se fotografió con fans y marcó presencia para las redes sociales, con la mira puesta en aumentar su exposición de cara al Bailando 2023, certamen en el que fue la última confirmada para participar.

Juliana y La Tora se cruzaron en el evento Foto: @juuli.dc

Juliana comenzó a ensayar para el bailando 2023

En este contexto, y con el ciclo casi a la vuelta de la esquina, la santafesina ya comenzó sus entrenamientos y posteó algunos videos e imágenes de los arriesgados movimientos que ensaya con su pareja de baile, el bailarín profesional y acróbata Rodrigo Gutta, bajo la mirada de la coreógrafa y preparadora física Cecilia Estevez.

Juliana mostró que tiene dotes cuasi naturales para el baile y un cuerpo más que preparado para la danza, por eso es capaz de lograr poses difíciles que requieren de un estado físico privilegiado. Pero la venadense no sólo se preocupa por sus movimientos y la gracia al bailar, sino que también dedica el tiempo necesario a mejorar su elasticidad con ejercicios de barra, como las bailarinas de clásico.

Feliz con la experiencia, la ex de Maxi Giudici se unió al grupo de ex Gran Hermano que también participan del Bailando, como el rosarino Tomás Holder y la ex pareja compuesta por Constanza “Coti” Romero y Alexis “El conejo” Quiroga.