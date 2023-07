No va más: Juliana Díaz confirmó su separación de Maxi Giudici y contó los motivos

Fueron la primer pareja que se formó en Gran Hermano 2022, pero tras el fin del ciclo y, tiempo después de irse a vivir juntos, la venadense Juliana Díaz y Maximiliano Giudici decidieron terminar su noviazgo y revelaron qué hay detrás de la sorpresiva separación.

“La verdad es que hace dos o tres semanas venían circulando rumores de una separación, de un impasse y lo loco fue que nosotros salimos a desmentirlo con uñas y dientes porque en ese momento estábamos en un momento muy bisagra en nuestra relación”, contó la “Tini” de Gran Hermano en un vivo que hizo este martes en su Instagram.

Juliana contó que, pese a que estaban en un momento de paz y felicidad, estos comentarios sobre su supuesta separación hicieron mella en ellos: “Inconscientemente los rumores nos llevaron a recapacitar un montón de cosas sobre nuestra relación y nos dimos cuenta de que estamos en un momento de nuestras vidas que es fundamental y clave para conseguir todo lo que queramos”.

Juliana y Maxi se conocieron en Gran Hermano y tuvieron química inmediata. Foto: Instagram

En este marco, la santafesina explicó que decidieron poner fin a la relación tras darse cuenta que había entre ellos una gran dependencia emocional: “Con Maxi nos hermetizamos mucho, creamos nuestra burbuja y es tanto que dejamos de sociabilizar, de hacer, de crecer y de hacer cosas de un modo individualista para nosotros mismos”. Además, aclaró que la separación fue de mutuo acuerdo.

Finalmente, Juliana explicó que no se cierra a la posibilidad de volver a estar con “El Pela” y aclaró: “Sigo pensando que es el amor de mi vida y no hay nada que cambie el cariño que yo le tengo a él y yo creo que de su parte es igual”. Esto lo confirmó Maxi, que comentó la publicación de su ex novia con un mensaje en el que aclara: “como sea... Te quiero en mi vida”.

Juliana tuvo un martes para el olvido Foto: @juuli.dc

¿Qué le pasó a juliana díaz tras comprarle un regalo a su mamá?

No fue un buen día para Juliana. Además de su reciente separación de Maxi Giudici, la influencer contó en Twitter que, debido a un malentendido, gastó el doble de dinero de lo esperado en un regalo y provocó una catarata de comentarios en la red social.

“Ayer decidí hacer un esfuerzo enorme y comprarle algo que tanto quiere mi mamá por su cumple que es dentro de poquito, la verdad no era nada barato pero se merece el mundo mi Ale. Hoy me desperté y cuando entré al banco vi que me faltaba el doble del dinero del regalo”, comenzó contando Juli.

Juliana tuvo un martes para el olvido Foto: @juuli.dc

Luego, explicó que lo que sucedió es que el regalo se debitó en dólares, lo que provocó que se sumara al monto original una serie de impuestos por compra al exterior que le salieron “lo mismo que el regalo”. “Averigüe si lo puedo devolver porque enserio era mucho dinero que no podía gastarlo, pero no se puede”, lamentó la venadense.