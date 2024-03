Maxi Guidici quiso sacar el carné de motocicleta y se llevó una sorpresa en Córdoba

La ciudad y provincia de Córdoba mermaron la emisión de patentes y carné de conducir físicos por la falta de insumos desde el gobierno nacional. En las últimas horas, el exparticipante de Gran Hermano 2023, Maxi Guidici, quiso sacar la licencia de una motocicleta, pero se llevó una sorpresa.

“Bueno, el storytime del día: fui a averiguar para sacar el carné de moto, me quiero comprar una porque estoy proyectando una idea media loca”, inició el cordobés en un video formato selfie publicado en su cuenta de TikTok.

Maxi Guidici

Luego, enumeró los pedidos que le hizo el uniformado de la provincia: “Tenés que buscar a alguien que te preste una motocicleta, que venga con vos, con carnet, seguro y la inspección técnico vehicular al día (ITV)”.

LAS REPERCUSIONES DEL POSTEO DE MAXI GUIDICI

Ante este escenario, Maxi manifestó indignado: “Es más fácil encontrar un político honesto. ¿qué me estás pidiendo?,¿me olvido de sacar el carnet de la moto?”. El posteo abrió la polémica en redes porque le pidieron lo que corresponde.

“No es nada complicado; es lo que corresponde, que la gente no lo haga es otra cosa”, expresó un usuario. Paralelamente, otros le dijeron que le pida “ayuda a Alfa” y que hable de otras cosas porque su mensaje no tuvo sentido.