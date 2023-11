El duro relato de Romina Uhrig sobre su infancia: “Tenía que salir a vender...”

Romina Uhrig es una de las participantes del “Bailando 2023″ que obtuvo gran popularidad luego de su paso por “Gran Hermano”, donde logró conquistar al público y generó una fuerte amistad con Julieta Poggio y Daniela Celis.

La famosa vive su mayor momento de fama mientras participa del ciclo televisivo que conduce Marcelo Tinelli.

La exhermanita estuvo de invitada en el programa “PH, Podemos Hablar”, junto a Laurita Fernández, Donato De Santis, Raúl Lavié y el rapero G-Sony. En el momento en el que se realizan preguntas y se debe pasar al frente para contar su experiencia, Romina confesó la difícil infancia que tuvo.

Romina Uhrig estuvo en PH, Podemos Hablar y contó cómo fue su infancia Foto: Instagram

El desgarrador relato de Romina Uhrig sobre su infancia

“De chiquitita tuve una infancia bastante difícil y mi mamá también. En un momento, ella estuvo con una persona que era muy agresiva, la maltrató mucho y cuando arrancó en pareja con él, supuestamente tenía un trabajo que después no era el que había dicho”, comentó Romina.

Luego añadió: “Él le robaba a la gente y ya, en ese momento, mi mamá había quedado muy mal porque este hombre la enloquecía. Nosotras la estábamos pasando muy mal, a veces llegaba lastimado porque lo agarraban en la calle y mi mamá no lo podía dejar porque la amenazaba y pasaban cosas muy feas, y traía las cosas que robaba”.

“Yo tenía ocho años y él no podía salir porque estaba lastimado o cortado y tenía que salir a vender las cosas que traía porque mi vieja no podía salir a ningún lado porque no la dejaba y no había plata en casa”, contó la ex Gran Hermano sobre su infancia.

Al hablar de su mamá, Romina expresó: “A mi vieja le costó muchísimo salir de eso. Se quiso matar, estuvo muy mal porque este hombre la enloqueció. Yo a mi vieja la saqué porque estaba por colgarse de una soga. Estaba en el baño de la casa donde vivíamos por ahorcarse y yo la saqué. Mi mamá se quemaba con los cigarrillos. Yo tenía 10 años ahí”.

“Mi mamá le dejó la casa, le dejó todo. Se fue con nosotros y desapareció. Nunca más lo volvió a ver”, finalizó su duro relato Romina.