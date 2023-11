El enojo de Marixa Balli tras recibir una multa de tránsito: “Es injusto”

Marixa Balli es una de las estrellas de LAM, pero no solo eso, sino que tiene una extensa trayectoria en el teatro como vedette, actriz y bailarina. En el último tiempo se destaca como panelista del programa que conduce Ángel de Brito.

La famosa está muy presente en las redes sociales, por donde interactúa con sus fanáticos y les cuenta parte de su vida. Al igual que las novedades sobre su negocio y tienda que tiene en el barrio de Flores.

El descargo de Marixa Balli por la multa que recibió Foto: Instagram

La furia de Marixa Balli porque le cobraron una multa

La exvedette publicó un extenso video en su perfil de Instagram para contar lo que le pasó mientras iba en el auto. Según relata, ella estaba esperando en un semáforo en rojo, pero en un momento debió correrse porque venían dos ambulancias, por lo que estacionó sobre la senda peatonal.

“Salgo del local, en Avenida Avellaneda y a unas 20 cuadras me paro correctamente en un semáforo. Cuando estoy detenida vienen dos ambulancias con la sirena prendida y me tuve que correr sobre la senda peatonal para que pasen”, contó la famosa.

Luego reveló que a los pocos días le llegó una multa por lo que fue a explicar los motivos: “Me dio una calentura, porque fui a explicar lo que había pasado y me pidieron que volviera, como si yo me rascara. Obvio que voy a volver a discutir porque en la secuencia de las cámaras se tiene que ver lo que pasó”, señaló.

“Que te tomen de boluda es algo que no soporto en esta vida. No voy a pagar la multa porque yo tengo la razón. En la vida siempre fui con la verdad. ¿Por qué tengo que garpar una multa que no corresponde? ¿Por ser buena ciudadana? ¿Por darle paso a dos ambulancias? Estamos todos dementes. No me entra en la cabeza el tipo de país que hicimos. Es muy injusto”, relató con enojo la panelista de LAM.