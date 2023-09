Marixa Balli se cansó y destrozó a Marcelo Tinelli por negar su romance

El pasado lunes, Moria Casán preguntó a Marcelo Tinelli si había mantenido una relación amorosa con Marixa Balli, y la respuesta del conductor irritó a la actual empresaria de la moda y panelista de LAM.

“Yo no me acuerdo de mi historia, tendría que rebobinar. Y no es que finja demencia, tengo demencia”. “¿Cuándo salí con Marixa? Le mandamos un beso, yo la quiero, fue bailarina del programa”, dijo el conductor y cerró con la frase: “Los hombres no tienen memoria”.

La contundente respuesta de Marixa Balli

Este martes, Marixa se refirió a esta situación en LAM y contó: “Tampoco puedo dar mucha explicación porque yo lo sigo cuidando, soy una dama. Mientras él me minimiza, yo lo cuido”.

“Me parece que él maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar bien la realidad conmigo. Es un problema de él, habla más de él toda esta situación”, disparó.

“Me encanta que diga que soy hipnótica, me encantan muchísimas cosas, pero me parece cuando estoy en vivo frente a él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con otras chicas”, aclaró.

“Es algo vintage, pasó mucho tiempo, no viene al caso. Yo a pesar de todas las cosas que he pasado, porque he pasado cosas maravillosas y cosas muy trágicas; sin embargo, cuando lo recuerdo a él, cuando pienso en él, siempre es felicidad”, apuntó.

Marixa Balli sobre Marcelo Tinelli.

“Me pareció muy bajo, siento que me minimizó, y yo no me lo merezco. A mí no me gusta que él cuando habla conmigo diga una cosa, y cuando está en su programa cambia totalmente todos los papeles. Me minimiza”, dijo enojada.