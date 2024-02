Gran Hermano 2024: Sabrina se sinceró sobre su relación con Brian y explicó por qué no se la jugó por Alan

Sabrina Cortez, la última eliminada de Gran Hermano 2024, pasó por el debate y se enfrentó a la opinión de los analistas. Durante el programa, la mendocina se sinceró acerca de su relación con Alan dentro de la casa y habló sobre cómo estaba su situación con su novio, Brian, antes de ingresar al programa.

Por supuesto, las preguntas de los panelistas fueron respecto de los sentimientos de Sabrina hacia su ex compañero Alan. Lejos de esconderse, Sabrina admitió que había tenido una crisis con su novio, Brian Fernández, previo a su ingreso a Gran Hermano 2024.

Sabrina y su novio Brian

“Antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba replanteándome un montón de cosas de mi relación, que no pude procesar afuera, y que encima me mandan al casting. Yo sabía que venía a Buenos Aires al casting y me enfoqué en eso, no solucioné mi relación”, reconoció Sabrina sobre el momento que estaba viviendo a nivel sentimental.

Luego, señaló cómo la afectó conocer a Alan dentro de la casa: “Encima viene este pibito con esa sonrisa de mierda que tiene... y claro. Un pibe con el que yo me levantaba y tenía el mate preparado, una amistad muy atenta”.

A Sabrina le notificaron que su novió terminó la relación.

Sabrina remarcó la calidez y dedicación que Alan mostraba dentro de la casa, lo cual contrastaba con la falta de atención percibida en su relación con Brian. “Quiero ser sincera con ustedes, yo venía de una relación donde no tenía atención, era una persona que no tenía atención”, se sinceró.

Sabrina y Alan tuvieron que dar el consentimiento.

Ante la pregunta de los analistas, la ex participante contó el motivo por el cual no se animó a avanzar con Alan: “Me parecía un montón jugármela adentro de la casa y bueno, no sé”. Además, hizo una reflexión y autocrítica: “Me hubiese gustado no procesar tantas cosas de tantos años de arrastre ahí adentro de la casa y poder jugar”.

Así fue el reencuentro entre Alan y Sabrina fuera de la casa de Gran Hermano 2024

Alan y Sabrina se reencontraron por primera vez fuera de la casa de Gran Hermano 2024, en pleno estudio de televisión. Ambos se fundieron en un emotivo abrazo y luego, llegó la pregunta de rigor sobre qué sucederá con ellos de ahora en más.

“Chicos, ¿se van a chapar o no? ¿qué son? Yo sé que ustedes no tienen que poner un título ni nada, pero desde el afuera queremos saber qué onda. ¿Se gustan?”, insistió Del Moro mientras ambos se miraban y se reían de forma cómplice sin poder responder a la requisitoria.

El conductor les consultó si esa noche la pasarían juntos en el hotel y Sabrina se la jugó. “Qué sé yo, la producción es la que maneja eso”, dijo antes de lanzar la bomba, mirando a los ojos a Alan le preguntó “¿querés venir a cenar conmigo?”, causando la ovación de los presentes.

“No va a pasar nada más”, aclaró la rubia de inmediato. Rápidamente, Julieta Poggio la encaró y le consultó acerca de su estado civil: “Sabri, ¿estás soltera?”.

Sabrina dio a entender que su relación llegó a su fin. “No sé, pregúntenle a Brian, pero creo que sí. No pude hablar y la verdad es que no quiero meterme mucho ahí. Calculo que sí, y hay un montón de cosas que tenemos que hablar y poner papeles en la mesa de mí parte y seguramente de la de él también”, sostuvo.