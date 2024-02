Quién es la ex participante de Gran Hermano que despertó rumores de romance con Tiago PZK

Tiago PZK es uno de los cantantes argentinos más conocidos a nivel global. El artista de Monte Grande se convirtió en uno de los referentes del género urbano. En su discografía cuenta con grandes colaboraciones que acumulan millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

Sin embargo, Tiago PZK también ha sido noticia por cuestiones que trascienden a su carrera musical. El músico fue protagonista de diferentes polémicas, entre ellas algunas relacionadas a sus romances. Sin ir más lejos, una de sus peleas públicas más fuertes la tuvo con Coscu cuando comenzó a salir con Belén Negri, más conocida como La Chilena, ex novia del streamer.

Belén Negri disfruta de unas merecidas vacaciones con Tiago PZK.

En aquel entonces, Martín Pérez Disalvo lo sintió como una traición ya que mediante sus streams siempre tuvo palabras de elogio hacia el cantante. Por su parte, Tiago PZK aseguró que nunca llegaron a tener una amistad por lo que no debía darle explicaciones de su nuevo romance con Belén.

El fuerte mensaje de Coscu tras los rumores de romance entre Tiago PZK y Belén Negri ‘La Chilena’ Foto: Instagram

Pese a que la pareja continuó junta durante varios meses, recientemente comenzaron a circular fuertes rumores de crisis. A comienzos de este año La Chilena y Tiago se mostraron juntos aunque ahora todo parece indicar que, tras una reconciliación, finalmente llegó la separación definitiva.

La ex participante de Gran Hermano 2024 que confesó su amor por Tiago PZK

En medio de estos rumores, Catalina de Gran Hermano 2024 levantó sospechas al compartir una foto de Tiago PZK en su cuenta de Instagram. Sin dar contexto, la ex hermanita escribió “podrán???”, una de sus frases más típicas.

En una entrevista, Cata fue consultada acerca de su vínculo con el cantante y su respuesta generó más revuelo aún. Una oyente le preguntó al aire del stream de DGO qué pasó el fin de semana y la participante no supo qué decir.

“Fue una pavada. Publiqué una foto de Tiago porque me encanta y dije ¿podrán ser tan lindos como Tiago PZK? Eso”, reveló. Por su parte, Sol Rivas quiso saber si aunque sea hubo un like por parte del artista. “Nada, con Tiago nada. No, no. Lo vi en la Bresh”, aseguró.