La palabra de Tiago PZK tras su comentario sobre Argentina que se ganó el repudio en las redes

Tiago PZK es un cantante de 22 años, oriundo de Monte Grande, la zona sur del Conurbano Bonaerense. Comenzó su carrera artística con freestyle en las plazas de su barrio y más tarde, en 2019, lanzó sus primeras canciones como cantante solista. Desde entonces, ganó reconocimiento nacional e internacional.

Con tan solo 22 años es uno de los cantantes de género urbano más populares del país, ya que posee canciones con éxito internacional, como “Además de mi RMX”, la Music Session 48 junto a Bizarrap y “Los del Espacio” con sus colegas y compatriotas, entre otros. Además, Tiago posee más de 17.7 millones de oyentes mensuales.

Tiago PZK Foto: instagram/tiagopzk

Hace algunos días, Tiago se encuentra en Europa y durante su visita en Francia, estuvo charlando con algunos fans que lo filmaron y allí realizó un comentario que generó repudio en las redes sociales. Al cantante le preguntaron si le gustaría vivir en Francia y respondió que sí, que le encantaría. Por lo cual, las fans le dijeron que a ellas les gustaría vivir en Argentina, y Tiago respondió entre risas: “no te lo recomiendo”.

El video se viralizó y al cantante le llegaron muchos comentarios negativos a través de las redes sociales. Hasta el cantante Iván Noble se manifestó en Twitter y escribió contra el cantante: “me apena que estos pibes, que son referentes para muchos y muchas, alimenten esa mirada descorazonada sobre nuestra tierra. Agradezco haber crecido en una época donde los artistas populares, de Favio a Charly, nos ayudaban a entender y amar la patria”.

El comentario de Iván Noble sobre los dichos de Tiago PZK Foto: Twitter

La palabra de Tiago PZK sobre su comentario sobre Argentina en Francia

Tiago PZK, cansado de los miles de críticas que recibió por las redes sociales, decidió expresarse y dijo: “publiquen el video entero, dónde digo que yo a mi país no lo cambio por ningún otro, yo muero acá, donde nací, no saquen de contexto un chiste de mier**”. Y luego agregó: “está sacado de contexto, cualquiera se da cuenta de que es un chiste. Cómo me voy a ir de mi país teniendo a mi familia y mi gente, que es lo que más me importa, dejen de querer agarrar de punto a la gente por todo”.