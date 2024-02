J Rei habló sobre la cancelación de su show en Gran Hermano 2024: “Que salga a la luz”

J Rei es un cantante argentino de 26 años, que está trabajando en su carrera musical hace varios años, pero que su salto a la fama se dio en 2022 con la canción “Tu Turrito” junto a Callejero Fino. Desde entonces, se convirtió en uno de los cantantes del momento dentro del género urbano.

El éxito de Rei se puede medir a través de sus plataformas digitales. Actualmente, posee 3.9 millones de oyentes mensuales en su canal de Spotify, y más de 713 millones de visualizaciones en su canal de YouTube. Además, posee más de 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

J Rei y su éxito en plataformas digitales. Foto: instagram

Debido a su éxito y la repercusión de sus hits, J Rei fue invitado a ingresar a la casa de Gran Hermano 2024 para brindarles un show a los 14 participantes que aún se encuentran en competencia. El cantante iba a cantar “Tu Turrito” y “Fernet”, dos de sus canciones más populares.

J Rei iba ingresar a la casa de Gran Hermano 2024. Foto: Twitter

Rei explicó con un video que no ingresaría a la casa, y explicó: “El show en Gran Hermano se suspendió. Llegué a la puerta de la casa, me llamaron y me dijeron que había pasado algo adentro, no sé qué, pero no puede entrar nadie, así que el show se posterga”.

Luego agregó: “Espero que pronto salga a la luz el problema que hubo. De mi parte, cuentan conmigo nuevamente para ir a tocar, así que en breve nos vemos ahí adentro”.

¿Por qué J Rei no ingresó a la casa de Gran Hermano 2024?

El jueves iba a ingresar J Rei para cantar en la casa de Gran Hermano 2024, pero Santiago del Moro les anunció a los participantes que debido al clima tenso decidieron suspender el show de un cantante. Teniendo en cuenta que ese día Manzana y Furia protagonizaron varias peleas frente a sus compañeros y en el confesionario.