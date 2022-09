Callejero Fino recordó el particular gesto que tuvo J Rei durante la grabación de “Tu Turrito”

Callejero Fino estuvo como invitado en “Ferné con Grego”, el segmento del canal de YouTube de Grego Rossello, y contó cómo fue la creación de “Tu Turrito”, el hit viral que lanzó junto a J Rei y que ya acumula más de 87 millones de visitas en YouTube.

Durante la distendida y extensa charla, el comediante le consultó a Callejero Fino sobre el mega éxito de “Tu Turrito”, su colaboración con J Rei. El músico recordó una anécdota del el día que grabaron la canción. “El chabón es distinto” definió el artista de RKT antes de contar el particular gesto de su colega que lo sorprendió. “Yo en ese momento tenía la pulsera y eran muchos los artistas que querían grabar conmigo pero eran muy pocos los que iban a mi casa” explicó sobre su arresto domiciliario.

Callejero Fino y J Rei lanzaron "Tu Turrito" Foto: instagram

“El chabón bajó y lo que más me gustó es que vino solo, y con un Fernet” , detalló en exclusiva. También contó que la grabación de “Tu Turrito” se hizo en el día, con “una picadita, nos juntamos, ranchamos” y surgió todo de manera orgánica.

Además reveló: “Lo que canté fue lo que quedó. Cuando lo escuché le dije ‘amigo este tema va para los 100 millones de una’”. A cuatro meses de su publicación, el hit que se volvió viral continúa en el primer puesto de tendencias musicales en YouTube y se encamina a romper ese récord.

La particular manía de Callejero Fino de usar la ropa con las etiquetas puestas

Este sábado Callejero Fino fue uno de los invitados a “PH, Podemos Hablar” en medio de las historias de todas las figuras, se destacó por su especial manía de usar su ropa con las etiquetas de los locales puestas.

“Tenés etiqueta en la gorra, etiqueta en las zapatillas, en los guantes, ¿por qué tenes etiquetas en todos lados?”, quiso saber el conductor. En ese momento el trapero respondió inocente: “Porque me gusta”. Y en ese sentido explicó: “Es algo que hago desde chico y una vez que empecé no pude parar nunca”. Luego el presentador quiso indagar un poco más y le preguntó si era para después poder revender la ropa, pero Callejero Fino lo descartó: “La mayoría de ropa en mi casa tiene etiqueta”.

Además también descartó que al salir de los locales no suena la alarma, porque lo que hace saltar la sirena de seguridad es un aparato especial y no la etiqueta con la marca de la prenda. Después, divertido, otro de los invitados disparó: “Entonces la ropa no se lava...”. Pero rápido, Callejero contó su método para poder meter la ropa en el lavarropas sin estropear la etiqueta: “Sí se lava. Las metés en una ziploc, la cerrás, lavás, la sacás...”.