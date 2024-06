Agostina Spinelli, de ser policía a ingresar en Gran Hermano 2024: “El juego me superó”

Gran Hermano 2024 les cambió la vida a todos los participantes que cruzaron las puertas del reality en diciembre de 2023. Cada uno de ellos dejó alguna huella en los seguidores del programa, al igual que alcanzaron reconocimiento público. Agostina Spinelli fue la segunda jugadora en renunciar al ciclo televisivo, pero sin dudas su vida no es la de antes.

Agos se presentó como madre de una adolescente y de profesión policía, al igual que toda su familia. Ingresó al reality en busca de nuevas experiencias en su vida. Lo que nunca pensó es que la oleada de emociones que se viven ahí adentro la iban a superar, por lo que en marzo dejó la casa por voluntad propia sobrepasada por la convivencia y los desacuerdos entre los demás compañeros.

Agostina Spinelli, de ser policía a ingresar a Gran Hermano 2024 Foto: instagram/agosmona

Agostina Spinelli: la experiencia en Gran Hermano 2024 en primera persona

Desde ese entonces, la expolicía disfruta de su popularidad, el contacto con sus fans y las invitaciones a diferentes eventos. Agostina habló con Vía País sobre su paso por Gran Hermano 2024.

- ¿Cómo fue tu experiencia en Gran Hermano? ¿Cómo lo ves ahora con el tiempo y desde afuera?

- La experiencia fue única, la verdad que es una experiencia súper linda que solo lo sabemos lo que vivimos la experiencia.

El estar acá afuera, la verdad que es también muy lindo. Yo como le digo a todo el mundo, a mí el juego me superó, por eso decidí irme por mi voluntad, pero la verdad que lo que estoy viviendo hoy en día es muy lindo, la gente, el amor que tiene la gente hacia nosotros es increíble.

- ¿Te imaginabas que iba a ser así cuando te anotaste o cuándo te dijeron que ibas a ingresar?

- No, jamás imaginé lo que es Gran Hermano en sí, o sea, yo salgo a la calle y todo el mundo ve Gran Hermano. Yo ahora lo llevo mejor, pero antes no lo podía creer que salía a la calle y no podía salir porque era Agostina por todos lados, era algo increíble.

- Recién hablabas de tu renuncia, ¿seguís sosteniendo eso ahora que lo ves desde afuera? ¿hubieses hecho lo mismo?

- No me arrepiento de haberlo vivido, de haber elegido entrar a Gran Hermano. Y no, no me arrepiento de haber abandonado porque el juego me superó. No es para cualquiera.

- Nombrabas a tu vida después de Gran Hermano esto de salir a la calle y que la gente te reconozca. ¿Tu familia cómo lo vive a eso, tu hija?

- También la reconocen a ella, es increíble como la gente se mete en las familias porque saben quién es mi mamá, mis seguidores la siguen a ella, le preguntan por mí. Es algo increíble el fanatismo acá afuera.

- ¿Cómo te llevás con eso de las redes sociales y la popularidad?

- Bien, bien, hay haters como siempre, la verdad que no me afecta en nada. Si por ahí los leo, cuando veo que es algo malo, ni siquiera lo sigo leyendo. Porque la verdad es que son más cosas buenas que malas. Súper bien.

Así son los trajes de baño favoritos de la participante del reality. Foto: Instagram

- Tu vida después de Gran Hermano ¿tenés proyectos relacionados al mundo del entretenimiento?

- Hoy estoy disfrutando de todo lo que es esto. No apunto para ningún lado, sino que venga lo que tenga que venir. Estoy preparada para todo y todo va a ser bienvenido.

- ¿Tu hija como lo vive a esto? ¿Cómo se lleva con la fama y las redes?

- Bien también aparte como que la quieren mucho. Lo que me muestra ella es que hasta le hicieron un club de fans también. Nada súper linda la gente.

- ¿Volverías a tu vida de antes como policía? ¿Es la misma Agostina?

- La realidad es que extraño mi profesión porque fue lo que yo elegí siempre. Extraño mucho, pero bueno nada elegí otra cosa y no me arrepiento. La realidad es que no soy la Agostina que era antes.

- ¿Tenés algún favorito ahora que se acerca la final?

- Bautista o el Chino me encantaría. Creo que son muy buenos jugadores y buenos estrategas.