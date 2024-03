Agostina abandonó Gran Hermano 2024 tras su fuerte pelea con Furia: “Tengo miedo”

Una nueva gala de Gran Hermano 2024 sorprendió a los jugadores y a los seguidores del programa. Tras una placa de 6 nominados, y en un mano a mano entre Lisandro y Furia, el público eligió y Licha fue el nuevo eliminado del programa.

Una vez más Furia volvió a demostrar su fuerza dentro del juego y afuera, donde tiene miles de fanáticos que la apoyan y siguen su estrategia. En las últimas semanas, la doble riesgo había tenido una fuerte pelea con Agostina, que rompió su amistad y marcó los grupos en la casa.

Frente a la eliminación de Licha, quien era de su mismo grupo y ante su última pelea con Furia en donde aseguró que la había amenazado de muerte. Agostina pidió en el vivo del programa abandonar la casa porque tenía miedo.

Agostina de Gran Hermano 2024 dejó el reality por voluntad propia

Santiago del Moro pidió hablar en el confesionario con ella para que recapacite sobre la decisión de dejar el juego. “Esto es un juego que millones de personas quieren entrar. Si vos te querés ir, te podes ir. Pero, si te vas no podés volver”, le comentó el conductor a la participante.

Aseguran que Agostina dejó Gran Hermano Foto: gentileza x/fedeebongiorno

“Tengo miedo. Se lo dije a Gran Hermano ayer, yo no puedo dormir en mi pieza, me tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si esta mina me clava un cuchillo. Me dijo ‘te voy a matar’. ¿Vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios, que existen después de una amenaza?”, expresó entre lágrimas Agostina.

“Si te sentís amenazada no tenés que seguir en el juego. Si crees que te tenés que ir no queda otra. No me gustaría que te vayas por la puerta chica, vos no te lo mereces”, agregó el conductor.

“Ya sé, pero me quiero ir”, manifestó la participante.

Luego Santiago del Moro le prometió que iban a preparar todo para su salida, mientras Agostina quedó en el confesionario hablando con los psicólogos del programa.

Más tarde, el usuario de X @fedeebongirono confirmó que Agostina dejó Gran Hermano en la madrugada. Y Santiago del Moro contó en su programa de radio que la participante se fue del reality.