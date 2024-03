Tras la pelea con Furia y Catalina, y sus dichos repudiables, Agostina de Gran Hermano 2024 se encuentra al borde de la expulsión

Agostina es una de las 14 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024, es policía y tiene una hija de 16 años. Aunque al comienzo de la competencia estuvo con el grupo de “las furiosas”, hace algunas semanas está en el ojo de la tormenta por sus actitudes dentro de la competencia.

En las últimas semanas, Agostina protagonizó varias peleas con Furia, debido a que decidieron alejarse y Agos se fue a jugar con Lisandro. Más tarde, en el último domingo, ingresó Catalina en la gala de repechaje y la mujer policía se vio afectada, ya que su amiga volvió sin ganas de acercarse a ella, sino que solo a Furia.

Catalina y Furia Gran Hermano 2024 frente a Agostina. Foto: Telefé

En esta oportunidad, protagonizaron una nueva pelea entre Furia, Agostina y Catalina. Todo comenzó porque Agostina dijo que Isabel se escapa dos segundos y comienza a hablar con Lisandro. Entonces, Furia comentó: “Bueno, perdón, pero la que habla todas las mañanas con Licha sos vos”, y Agos se defendió: “Discúlpame, yo me hablo y no me voy a dejar de hablar. Cada uno elige”.

Furia de Gran Hermano 2024 frente a la pelea con Agostina.

“Él no fue a votarme, fuiste vos”, disparó Agostina contra Furia. Por lo cual, Juliana respondió: “¿Por un votito? Hay gente que te pone dos y no le decís nada”, y Agostina remató: “No me interesa, vos eras de mi grupo”. Furia le respondió que ella ya no era de su grupo porque se dio cuenta de que se fue a jugar con Lisandro.

“Sos una falsa, Agos. Estás todo el día con Lisandro, y ahora que está Catalina, te haces la bolu** y no te pones al lado de él”. Agostina se enojó y le dijo que cierre la boca: “Sos la más falluta que hay acá”.

El agresivo comentario de Agostina de Gran Hermano 2024

Luego de la pelea, en una conversación con Emmanuel, Agostina le contó sobre el enfrentamiento con Catalina y Furia. Y cuando se refirió a Cata, le dijo: “Yo me crucé con cada cosa en la calle y me paré de mano, no me voy a parar de mano con esta crota con aires de grandeza. ‘Volá para allá, tres cachetazos te doy’”. Sin dudas, la agresividad del comentario de Agostina causó repudio en las redes sociales.

Más tarde, otro comentario de Agostina que generó un repudio más grande en las redes sociales fue que hizo un chiste con el taque terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y dónde murieron 22 personas. La participante dijo: “Si no vuelan como la AMIA”.

La decisión de Gran Hermano 2024 tras el repudiable comentario de Agostina

En “La noche de los Exs”, Roberto Funes Ugarte comentó que Gran Hermano está evaluando que decisión tomar frente al comentario repudiable que realizó Agostina. Además, manifestó que la resolución de “Big Brother” será revelada el domingo 3 de marzo en la gala de eliminación. El comentario puede provocar la sanción y hasta expulsión de la participante.