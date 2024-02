El sorpresivo acercamiento entre Agostina y Furia de Gran Hermano 2024: ¿hay reconciliación?

Juliana “Furia” y Agostina son dos de las 14 participantes que aún permanecen en la casa de Gran Hermano 2024, teniendo en cuenta que el fin de semana pasado ingresaron tres eliminados en la gala del repechaje. Ambas comenzaron siendo amigas, pero a casi tres meses de competencia, la casa las separó.

Agostina y Furia comenzaron la competencia dentro del mismo grupo, “las furiosas”, pero luego de que Catalina y Carla no estén en la casa, ambas tomaron caminos diferentes en el juego y protagonizaron varias peleas muy fuertes, las cuales demostraron el carácter de las participantes.

La relación entre Furia y Agostina Gran Hermano 2024.

A pesar de tres semanas intensas, Agostina y Furia tuvieron un inesperado acercamiento. En el sector de fumadores, ambas comenzaron a charlar junto a Rosina y contaron sus sentimientos. Agostina dijo: “Tenemos la posibilidad de elegir, seguir acá o no. La verdad es que yo estoy cansada. Solo tengo ganas de irme a mi casa”.

Furia le respondió: “A todos les pasa, Agos. Era peor cuando éramos once. Menos mal que ahora llegó más gente”. De todas maneras, Agos recalcó: “Yo creo que a mí me afectó más que llegue gente a que seamos menos. Somos un montón y no se termina nunca”.

Furia y Agostina de Gran Hermano 2024 tuvieron un acercamiento.

Luego se refirió al desafío de “El Congelado” con su hija y contó: “En el momento fue genial y después me afectó un montón”. Furia intentó consolarla, halagó a su hija y agregó: “Igual dijeron que el tiempo va a seguir siendo el mismo. No se va a alargar”.

¿Agostina de Gran Hermano 2024 se quiere ir de la casa?

Agostina continuó resignada y remató: “Hace dos noches que no duermo, no tengo más ganas de estar acá. Me quiero ir bien, le quiero decir a la gente que el domingo me saque”, y Furia comentó: “Hoy te sentís así y mañana será otro día. Tenemos que aceptar tener malos días. Pero te entiendo, cada vez se siente más”. Agos terminó: “Ya son casi tres meses, para mí es un montón. No aguantaría seis meses”.