El fuerte cara a cara entre Furia y Agostina de Gran Hermano 2024: “Me tenes envidia”

Gran Hermano 2024 transita su décima semana en vivo y en la casa más famosa del país solo quedan 12 de los 22 participantes que ingresaron en diciembre. Desde el comienzo de la competencia hasta el momento, hubo cambios muy rotundos entre los jugadores, las relaciones con los otros y la convivencia.

Al inicio de la competencia, Furia y Agostina integraron el grupo de “las furiosas” junto a Catalina y Carla, pero en las últimas semanas la relación se desgastó y protagonizaron una fuerte discusión, que podría marcar el fin de dicho grupo en la casa de Gran Hermano 2024.

Furia y Agostina de Gran Hermano 2024, una relación casi terminada.

Durante la gala del jueves 15 de febrero, Santiago del Moro invitó a Furia y Agostina a un cara a cara, para tratar de sanar la relación y eliminar las perezas. Frente a la pregunta de la policía sobre en qué le falló, Furia respondió: “No es fallarme, yo me sentí muy sola. Creo mucho más en las actitudes que en las palabras. No sentí que estabas al lado mío. No me sentí acompañada y prefiero jugar sola”.

Agostina le respondió duramente: “¿Vos te acordas de la persona que te defendió acá dentro? Yo fui una, al margen de que me hayas tratado súper mal. Todos estos dos meses te fui leal y fiel. Yo el domingo quiero que te vayas porque me jugaste sucio”. Juliana le explicó que siente que la quiere ensuciar y que ella no tiene la culpa de que ella no entienda su juego.

Cuando Santiago del Moro intervino, Furia la encaró a Agostina, ya que la trató de no tener valores, de maleducada y de enfrentarse a la producción y a Santiago, y le dijo: “¿por qué me odias tanto? Queres dejarme como una mierda para el afuera. Me dijiste que me odias, me tenes envidia”.

El descargo de Furia de Gran Hermano 2024 con Santiago del Moro

Más tarde, Furia a solas con Santiago del Moro le explicó: “En ningún momento le falto el respeto a las personas si no me vienen a molestar. Los modos son los modos, pero acá las cosas son muy intensas. Ella me dijo muchas veces que se quiere ir con Lisandro y Lisandro no quiere jugar conmigo, lo intente de todas las maneras posibles para quedarme con Agos”.

Por otro lado, explicó que se siente estar sola: “Es una cagad* estar aislada de todos, por eso la gente me ayudó mucho. Vieron otra Juliana, no la que ella quiere mostrarle a la gente. Yo me quedo porque me vienen a gritar, porque la gente me quiere”, y se emocionó hasta las lágrimas.