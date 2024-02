El deseo de Furia de Gran Hermano 2024 y el especial pedido a sus fanáticos

Gran Hermano 2024 vive su décima semana al aire y en la casa ya pasó de todo, hubo peleas, amistades grupos que se desarmaron y se volvieron a armar. En el reality que conduce Santiago del Moro quedan 12 participantes de los 22 que ingresaron los primeros días de diciembre. Furia es una de las personalidades más fuertes del programa.

En los últimos días hubo un nuevo desafío que sorprendió y emocionó a todos los integrantes del reality. Además, Furia volvió a enfrentarse con uno de sus compañeros y generó la ruptura de su amistad con Agostina.

En ese contexto, se estrenó “El Congelado” y recibieron la visita de sus familiares, a pesar de que no se podían mover ni reaccionar, el momento de acercamiento generó emoción y llanto entre los 12 jugadores.

Furia hizo un pedido especial a sus fanáticos ante la gala de eliminación Foto: Telefé

Furia de Gran Hermano 2024 le hizo un importante pedido a sus seguidores

En la gala de nominación del miércoles 14 quedaron en placa 9 jugadores: los que recibieron el voto de sus compañeros son Virginia, Emmanuel, Furia, Martín, Federico y Lisandro, y las tres sancionadas Rosina, Zoe y Lucía.

Así quedó la placa de nominados en esta décima semana en Gran Hermano Foto: Telefé

Antes de conocerse los resultados, Furia fue a nominar y ya se anticipó a los votos, ya que sostuvo que iba a quedar nominada, por lo que les hizo un pedido especial a sus fanáticos.

“Yo voy a quedar nominada y le pido por favor a la gente que me ayude porque estamos en una instancia del juego donde no me quiero ir. Sería una re decepción irme ahora. Me gustaría estar entre los diez jugadores”, confesó la participante.

Luego explicó porque quiere seguir y aclaró que se considera como una de las grandes jugadoras de esta edición: “Creo que hice grandes cosas en la casa y me re merezco llegar a la final. Se viene una especie de ajedrez y todo lo que viene no me va a doler”.

Después, Furia habló de Agostina y su pelea de los últimos días: “Agostina se dio vuelta como un panqueque y en su discusión conmigo me di cuenta de que me odia y que nunca me quiso. Me bancó porque en realidad no me aguantaba”.