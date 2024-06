Día del Padre muy de Talleres: los Barticciotto, goles y la sensación de que es “el mejor equipo”

Convirtió otra vez, para el triunfo del Talleres puntero sobre Platense, y para ser el máximo anotador del Albiazul en el Torneo de la Liga. Voló a Chile a pasar el Día del Padre con el otro goleador de la familia, y ambos destacan el presente ganador del equipo de barrio Jardín. Así lo ven Bruno Barticciotto y su papá, Marcelo, aquel delantero que brillara en Huracán y el Colo Colo.

“Este plantel de Talleres es muy sano. No me tocó pasar por muchos equipos, pero es el mejor grupo en el que estuve. Me hacen sentir que me quieren y estamos muy ilusionados para lo que viene porque fue un lindo semestre y al equipo le fue muy bien”, remarcó Bruno, autor del primero gol ante el Calamar, cuarto que anota en el torneo.

Talleres recibió a Platense por la quinta fecha de la Liga Profesional. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Talleres es de los mejores equipos del fútbol argentino. Es un club modelo, ejemplar. Lo vengo sosteniendo desde antes que vaya Bruno a Córdoba. Lo dijo (Luis) Zubeldía después de partido con el San Pablo, lo sabe todo el mundo”, refrendó su padre, Marcelo. Ambos en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Talleres recibió a Platense por la quinta fecha de la Liga Profesional. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

LAS LESIONES EN TALLERES Y CÓMO LAS AFRONTARON

Desde que se sumó a Talleres como refuerzo en 2023, proveniente de Palestino de Chile, Bruno Barticciotto pasó por un calvarios por la racha de lesiones. Le costó sobreponerse, lo hizo con el apoyo familiar y de su familia, y ahora disfruta el presente goleador.

En esta jugada Bruno Barticciotto resultó lesionado en el partido Talleres vs Banfield en el primer tiempo. Foto Javier Ferreyra

“En aquel momento tuve mucho apoyo, más del que esperaba. Hoy escribiría un nuevo posteo en las redes sociales agradeciendo eso. Porque cuando hacés goles todos te aplauden, pero en ese momento dificil los mensajes que me enviaron me ayudaron”, agradeció Bruno.

Talleres recibió a Platense por la quinta fecha de la Liga Profesional. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Sufrí muchísimo como papá, porque Bruno nunca se había lesionado así en su carrera. Creo que fue un cambio fuerte para él. Pasó de vivir con la familia a vivir sólo en otro país. A mi me tocó cuando me vine a vivier a Chile, y es duro”, aseguró Marcelo.

LOS BARTICCIOTTO, DE DELANTERO A DELANTERO

“Somos distintos con mi papá para jugar. Él era un extremo picante, gambetaba; en cambio yo soy un jugador más asociativo. Era ma´s veloz y yo soy más potente, de ir al espacio. Somos parecidos en el manejor de la zurda”, comparó Bruno Barticiotto.

Talleres recibió a Platense por la quinta fecha de la Liga Profesional. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“El sorprende con su juego, pica muy bien al espacio. Y se vio en el gol contra Platense, de dónde sale y cómo tira la diagonal hacia el área. Lo veo más rápido y potente. Los tres hijos juegan al fútbol, los dos más grandes en el Colo Colo y dejaron. Ahora están arrepentidos. Lo de Bruno es muy bueno, es mejor que yo”, le puso la firma su padre, quien además es comentarista televisivo en Chile.

RIBONETTO, FASSI Y LOS HINCHAS, CLAVE EN TALLERES

Andres Fassi presentó al nuevo técnico del club Atlético Talleres Walter Ribonetto . (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

“Walter (Ribonetto) ha sido muy importante para el grupo, tiene ideas muy claras. Siento que es un técnico que se fija mucho en la táctica”, indicó Bruno Barticciotto. Y resaltó el apoyo del público: “La hinchada de Talleres es muy fanática, el estadio está lleno siempre. Es muy lindo jugar así. También es exigente”.

Hinchada. Talleres recibió a Platense por la quinta fecha de la Liga Profesional. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Facundo Luque/La Voz) Foto: Facundo Luque

Marcelo, a su vez, puso en relieve el trabajo del presidente Andrés Fassi: “Lo conozco desde México, cuando yo jugaba en el América y Andrés estaba con Roberto Saporitti. Y desde allí tenemos relaciones. Es muy bueno todo lo que hizo en Talleres y la gente le responde. Se nota en el estadio lleno en cada partido”.