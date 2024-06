Instituto: el juvenil que hizo un click sabiendo que su chance iba a llegar, y que admira al Cuti Romero

Van pasando los partidos, y aunque recién tiene un puñado de presentaciones en Primera, se muestra cada vez más firme y confiado. Gonzalo Requena esperaba su oportunidad entre los titulares, con una impaciencia que no le fue fácil manejar. Y ahora se consolida en un Instituto que se fue al receso recuperado, con dos victorias en fila.

“Es hermoso estar viviendo esto, sumar minutos, algo que esperaba. Es constancia, seguir por más que no te toca. Tuve que hacer ese click, sabiendo que el momento iba a llegar”, recapituló Gonzalo Requena, tras el triunfo de la Gloria sobre Newell’s en Rosario por Liga Profesional.

Instituto en su partido ante Newells. (Fotobaires).

“Es lindo escuchar a la gente elogiando, apoyando. Hablo mucho con mi familia de eso, con la gente más cercana. Trato de no darle mucha bola a las redes, porque después te puede jugar en contra”, destacó el zaguero central en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Gonzalo Requena jugador de fútbol del Club Atlético Instituto. (José Gabriel Hernández/La Voz) Foto: José Hernandez

Y resaltó: “En el club nos hablan a los pibes, que no hay que preocuparse con los errores y hay que saber convivir con ellos... Lo más grandes, el cuerpo técnico, nos ayudan mucho para ese tipo de situaciones”.

Sobre los rivales con los que se está encontrando en Primera, señaló a uno de los que más le costó marcar: “(Ignacio) Pusetto (goleador de Huracán) me sorprendió. Es inteligente, tiene cabezazo, cómo anticipa los movimientos. Fue el que me complicó”.

En ese sentido, indicó: “Hay que sacarla lo mas lejos que se puede de nuestro arco, siempre... (Fernando) Alarcón es un líder para nosotros. Nos ayuda en nuestro crecimiento, en esta etapa, a todos los pibes...”.

Requena de fondo en la acción. El defensor aprobó en el debut como titular (Foto: Prensa Sarmiento).

Y además, hizo un agradecimiento al ex compañero que ahora milita Europa, en el fútbol de Bosnia. “Seba (Corda) fue uno de los que habló mucho conmigo cuando me veía con la cabeza baja, me aconsejaba, me ayudaba... Esas charlas me ayudaron mucho a seguir metiendo”, reconoció Requena.

EL CUTI ROMERO, COMO ESPEJO

Por el puesto y cierto parecido en lo físico, Gonzalo Requena tiene una referencia ineludible: “El Cuti Romero es para ver, ver, ver y ver, y aprender. Aprendés mucho viéndolo. Es admirable, de los mejores marcadores centrales del mundo”, subrayó sobre el ex Belgrano, figura en la Selección argentina.

Cuti Romero celebra el 1 a 0 de Argentina ante El Salvador. (AFA).

Y también repartió elogios para sus compañeros de plantel, caso el volante Nicolás Dubersarsky (19 años), otro de los juveniles promocionados por Diego Dabove. “Nico (Dubersasky) es un animal cómo entrena, cómo se prepara. Está muy bien de la cabeza. Me alegra mucho que le esté yendo tan bien. Lo que muestra en los entrenamientos, después lo demuestra en los partidos. El carácter con el que se recuperó tras ese gol en contra en Junín”, lo puso en un recuadro Requena.