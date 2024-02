Furia de Gran Hermano 2024 ya tiene su propia muñeca: cuánto cuesta y cómo se consigue

La polémica escena protagonizada por Furia en el desafío de “El Congelados”, que se implementó en Gran Hermano 2024, no pasó desapercibida. Ahora, gracias a Milonga Customs, los fanáticos del reality tienen la oportunidad de poseer una réplica en miniatura de este memorable momento.

La situación se desencadenó durante la primera sesión de “Congelados” en la casa de Gran Hermano, cuando Juliana salió del baño sin su ropa interior para atender el teléfono rojo de la casa. Este gesto, captado por las cámaras del programa, generó una oleada de memes y comentarios en las redes sociales.

La impresionante muñeca de Furia tras el “Congelados” de Gran Hermano 2024

Ieie, de Milonga Customs, fue el encargado de dar vida a esta escena mediante la creación de un muñeco inspirado en Furia. La figura muestra a Juliana cubriéndose estratégicamente con las manos, reproduciendo fielmente el momento que causó revuelo en el programa.

Furia desnuda en el desafío de "Congelados". (Captura)

Este no es el primer muñeco inspirado en los participantes de Gran Hermano. Ieie creó anteriormente figuras basadas en otros concursantes del reality, como Marcos, Romina, La Tora y Alfa. Sin embargo, el muñeco de Furia llamó especialmente la atención, según reveló el creador: “De esta Furia todavía no vendí muchos porque no pude atender los pedidos”.

La muñeca de Furia de Gran Hermano. Foto: Instagram

Al explicar su proceso creativo, Ieie destacó la importancia del packaging y los detalles en la elaboración de sus muñecos. Aunque reconoce que pueden no ser idénticos a los participantes reales, se esfuerza por capturar la esencia y los rasgos distintivos de cada uno de ellos.

El artista hizo varias muñecas de una de las participantes más polémicas del reality. Foto: Instagram

Los interesados en adquirir la figura de Furia pueden hacerlo por un precio de 6 mil pesos, sumando así a su colección un objeto que sin duda quedará en la memoria colectiva de los seguidores de Gran Hermano.