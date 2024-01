El fuerte enfrentamiento entre Joel y Lisandro de Gran Hermano 2024: “Sos un falso”

Gran Hermano 2024 vivió su sexta gala de eliminación que dejó fuera de juego a Florencia. Los 16 participantes que siguen en el reality buscan dar lo mejor para conquistar a la audiencia y ganarse el cariño del público. No hay dudas de que Lisandro es uno de los jugadores que más polémica causa en la casa.

A medida que transcurre el reality que conduce Santiago del Moro, los participantes armaron sus grupos, se enfrentaron, se separaron y volvieron a unirse por distintas estrategias. Sin embargo, hay algunos que no llegaron a tener afinidad dentro de la convivencia y cada vez se nota más.

Es el caso de Joel y Lisandro, que durante las semanas dentro de la casa no lograron entablar una relación. Es por eso que cuando a Licha le tocó ser líder de la semana, por lo que debía salvar a uno de la placa y enviar a otro, no dudó en elegir a Joel.

Lisandro de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

Finalmente, el azafato fue el primer participante en ser salvado por el público en la última gala de eliminación. Pero lejos de festejar, tuvo un fuerte enfrentamiento con Lisandro en el que le dijo lo qué pensaba de él.

Joel de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

El polémico cruce entre Joel y Lisandro luego de ser salvado en la gala de eliminación de Gran Hermano 2024

Joel fue de frente y le dijo lo que pensaba a Lisandro luego de ser salvado y al ir a placa porque la decisión de Licha. “Me hubiera gustado que me digas otra cosa cuando me elegiste. Me dijiste que me pusiste en placa para sacarla a ella”, sostuvo el azafato en referencia a Agostina, quien también estaba nominada.

“No te tendría que haber dado ninguna explicación”, se defendió Lisandro ante la acusación de Joel. “Está grabado y se sabe. Me pareció muy caradura”, retrucó el azafato. “Por lo menos no seas falso. Me invitaste a hacer pan. Dijiste que le ibas a poner ‘Joel a tu hijo’ y nada que ver”, agregó.

Por su parte, Lisandro le contestó contundente: “Si yo te digo de hacer panes eso no significa que seamos amigos”. “Di una explicación de mierd* de por qué te mandaba a placa. La próxima no doy explicaciones. Te pido perdón”, cerró Licha.