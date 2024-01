Las picantes indirectas entre Lisandro y Furia de Gran Hermano 2024: “Todo el tiempo me seduce”

Lisandro es uno de los 17 participantes que aún permanecen en la casa de Gran Hermano 2024 y uno de los más queridos dentro de la casa. Una de sus rivales indiscutidas es Furia, quien es la gran protagonista del reality, debido a su personalidad. A pesar de ser contrincantes, experimentaron algunos acercamientos.

Durante las primeras semanas del reality se formaron los grupos, Furia conformó a las “furiosas”, integradas por Catalina, Carla y Agostina, y Lisandro junto a Martín Ku formó al “Imperio”, también integrado por Alan, “Manzana”, Nicolás, Sabrina, Isabel y Denisse. De todas maneras, dichos grupos fueron mutando, algunos participantes quedaron eliminados y hoy pocos confían en pocos.

Furia y Lisandro Gran Hermano 2024. Foto: Crónica

De todas maneras, en las últimas dos semanas Furia y Lisandro tuvieron algunos acercamientos, se rieron y jugaron juntos. Además, “Big Brother” les dio el desafío de aparentar que había onda entre ellos y lograron. Cabe recalcar que Furia dijo en varias oportunidades que Lisandro la atrae.

En esta oportunidad, los jugadores del reality se unieron en el living para realizar una actividad de preguntas y respuestas. Cuando fue el turno de Lisandro le tocó: “¿qué participante crees que tendría sexo con vos?”, y le tiró el dado a Furia. Ella reaccionó a los gritos y dijo: “gracias, mi amor”. Lisandro agregó: “creo que no hay que explicarlo, lo dice todo el tiempo”.

Furia y Lisandro de Gran Hermano 2024. Foto: Twitter

Y Furia acotó su descargo: “yo soy una persona muy visual y él está en bolas todo el tiempo, mostrando su cuerpo, entrenando, seduciéndome. Conscientemente, tal vez, él no lo hace porque está de novio, pero me seduce todo el tiempo. Tiene el pelo largo, lo quiero peinar. Cuando a mí me dicen que no, me pongo loquita. Sí, tendría sexo contigo, cariño”.

La opinión de Lisandro sobre Furia de Gran Hermano 2024

Luego, Lisandro, Nicolás, Denisse, Rosina y Zoe se encontraban en el patio de la casa, y Lisandro contó como se sentía respecto a los halagos de Furia, y dijo: “yo no le digo nada, la corto menos 20 siempre, pero ella sigue. Es incómodo a veces, si fuese al revés yo quedo como un acosador. Si yo hago eso es como: ‘¿qué está haciendo este pajero?’, y no”.