Furia de Gran Hermano 2024 pasó la noche con un compañero: ¿de quién se trata?

Juliana “Furia” es una de las participantes más emblemáticas de la edición de Gran Hermano 2024, no solo por su llamativa apariencia, sino porque también es la mejor planteó una estrategia de juego dentro del reality, y además, por su carácter frontal que dispara contra todos sus contrincantes y al mismo tiempo causa simpatía.

La participante mostró un carácter fuerte y se ganó el respeto del resto de los compañeros. Ella conformó el grupo de las “furiosas”, pero como se fueron dos integrantes, Catalina y Carla; Juliana está buscando nuevos aliados para avanzar en la competencia.

Furia de Gran Hermano 2024.

Mientras algunos participantes estaban en el living, Bautista les avisa que vayan a fijarse al cuarto, Lucía y Sabrina se encontraron a Joel y Furia acostados juntos. Lo cual sorprendió a la casa, a pesar de que Joel admitió hace unos días que le atraía Furia.

A la mayoría le pareció extraño porque a Joel en las primeras semanas le gustaba Rosina, teniendo en cuenta que ellos tuvieron una relación fuera de la casa. Pero las cosas cambiaron dentro de la casa y las nuevas estrategias abundan. Lo cierto es que el ship entre Furia y Joel les puede beneficiar a ambos.

Furia y Joel durmieron juntos. Foto: Telefe

De todas maneras, a los televidentes del reality les llamó la atención y creen que no solo es juego, sino que puede ser el inicio de un nuevo romance dentro de la casa más famosa del país. Todos hacían hincapié en que Joel y Furia durmieron en cucharita. Ellos durmieron al lado de la cama de Lisandro, lo cual también notaron como una posible generación de celos de Furia para con él.

Furia y Joel durmieron juntos. Foto: Telefe

La reacción de Lisandro cuando Furia y Joel durmieron juntos

En la mañana, Lisandro conversó con Agostina y le explicó que anoche estaba molesto porque Joel y Furia no lo dejaban dormir, ya que a cada rato hablaban por los parlantes para que no se tapen la cara y él quería irse a la otra pieza. Por eso, Lisandro dijo: “si van a hacer quilombo, me voy al otro cuarto. Jugaban a pedir el consentimiento”.