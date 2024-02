La controversial relación de Lucía de Gran Hermano 2024 con su novia: “Aunque me duela”

Lucía Maidana es una de las 12 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024. Desde que ingresó a la competencia llamó la atención por su fuerte historia de vida con su familia y su orientación sexual. En cuanto al juego, tuvo etapas más picantes que otras.

Dentro de la casa se llevó bien con la mayoría de sus compañeros, pero encontró más afinidad con Rosina y Zoe, las tres juntas se apodaron “Las chicas superpoderosas”. Juntas protagonizaron cómicos momentos dentro de la casa, pero debido a una charla con una persona del afuera fueron sancionadas y se encuentran nominadas.

Rosina, Zoe y Lucía nominadas tras la sanción de Gran Hermano.

En esta oportunidad, Lucía habló sobre algunas intimidades de su relación con Virginia, su novia hace cuatro años. Ella confesó: “Mi novia es tan buena que se lleva bien con sus exs, es una paja eso. Me desespera, mi novia es muy correcta y yo le decía que no quería que sea amiga de sus exs”.

Lucía Maidana, participante de Gran Hermano 2024, junto a su novia. Foto: Instagram

Luego comento que entendió que son diferentes personas y lo que para ella puede estar mal, para su novia no, y explicó: “Si yo soy amiga de mi ex, pienso que estoy con mi ex. Pero ella no lo piensa así y lo tengo que aceptar. Aunque me duela, lo tuve que aceptar”.

Luego quiso ejemplificar con una situación y le contó a Zoe y Agostina: “Ella no hizo nada malo, pero para que yo no me pongo mal ni insegura, cambió el nombre de ella por otro en WhatsApp y para que no vea que estaba chateando con ella. Vi la foto de perfil, estaban hablando porque se iban a ver en Barcelona”.

El video se volvió viral en las redes sociales y generó repercusión debido a si estaba bien o no la decisión de la novia de Lucía.

Quién fue la persona que habló desde el techo de la casa de Gran Hermano 2024.

Luego de que Lucía, Zoe y Rosina recibieran una sanción por hablar con una persona en el techo de la casa de Gran Hermano 2024, el usuario de Twitter, @pabloschi, dijo: “Juan Cruz, es el chico que se coló a la casa de Gran Hermano, dijo que habló con ellas. Le preguntaron si eran queridas, quién se iba hoy, si tenían que mejorar el juego, le preguntaron si Furia es querida y él dijo que respondió con la verdad”.