Lucía de Gran Hermano 2024 destrozó sin piedad a una de sus compañeras: “Se esconde”

Lucía Maidana es una de las 16 participantes que aún permanecen en la casa de Gran Hermano 2024, es salteña y tiene 22 años. Desde su ingreso a la casa cautivó a la audiencia con su impresionante historia de vida y con su personalidad sencilla. De todas maneras, en las últimas semanas está mostrando nuevos destellos de su persona.

Lucía es una de las participantes más queridas por el resto de sus compañeros, teniendo en cuenta que no se apartó con ningún grupo específico, ni con el “Imperio”, ni con las “Furiosas” ni con los “Caracoles”. De todas maneras, ella se encuentra más cercana a Rosina, Zoe, Nicolás y Joel.

Lucía de Gran Hermano 2024 es una de las participantes más queridas por sus compañeros. Foto: Telef

El cariño se demostró, ya que en la gala de nominación positiva, Lucía fue una de las jugadoras que más votos recaudó para seguir en la casa junto a Joel y Nicolás. Igualmente, en la última semana Lucía mostró otro lado de su personalidad y se mostró muy crítica con una compañera.

Lucía Maidana, una de las participantes de Gran Hermano 2024 más votadas para continuar en el reality. Foto: Instagram

En esta oportunidad, Lucía charló con su compañero Nicolás y hablaron sobre la personalidad de Denisse y que tiene chances de abandonar el juego, ya que no genera contenido y en las próximas galas de nominación (domingo 28 y lunes 29 de enero) el voto del público es positivo.

Lucía Maidana, participante de Gran Hermano 2024, conquistó a la audiencia. Foto: Instagram

Lucía comenzó: “Decile a Denisse que active un poco. Es aburrida. Está todo el día durmiendo o se queja todo el día. Es su personalidad, creo”. Y Nicolás le respondió: “Ella es así y estuvo medio triste porque le cambiaron el juego de un día para otro”. Lucía asintió y explicó: “Ella se estaba escondiendo, es perfil bajo y todos nos dimos cuenta de que estaba haciendo eso”.

Lucía Maidana de Gran Hermano 2024 apuntó contra Denisse.

Luego, Lucía explicó que hace unos días le dio bronca con las chicas porque estaban peleando en joda entre todos y Denisse no decía nada. Entonces Zoe le dijo que opine, que diga algo y ella explicó que no quería opinar. A partir de ese día se dieron cuenta del juego de Denisse y a eso se refería Santiago del Moro. Explicó Lucía: “Si a Denisse le molesta, algo no opina nada. Pensamos que lo de Bautista es estrategia para ella porque le tira palos a todas”.

¿Quiénes están nominados en Gran Hermano 2024?

En la séptima semana de Gran Herman 2024 hay 12 personas nominadas: Virginia, Zoe, Rosina, Denisse, Emmanuel, Alan, Sabrina, Lisandro, Bautista, Federico “Manzana”, Martín Ku y Nicolás. El voto es positivo y las galas de eliminación son el domingo 28 y el lunes 29 de enero. Los únicos que no están nominados son Agostina, líder de la semana, Lucía y Joel por el voto de sus compañeros, y Juliana “Furia” porque la líder la salvó de placa y envió a Nicolás.