Lucía de Gran Hermano 2024 se abrió y contó más sobre su dura historia: “Mi novia me salvó la vida”

Lucía Maidana es una de las 19 participantes de la edición de Gran Hermano 2024 y desde su ingreso a la casa más famosa llamó la atención por su tranquilidad y sencillez, y también, por su carácter frontal. Además, impactó a la audiencia con su historia de vida.

La participante impactó a sus compañeros y a toda la audiencia de Gran Hermano 2024 al contar su historia de vida y lo mucho que sufre porque su papá no acepta su orientación sexual ni tampoco a su pareja de hace cuatro años. Además, a los tratamientos de conversión a los que se enfrentó.

Lucía Maidana de Gran Hermano 2024.

En este caso, Lucía abrió su corazón en el sauna de la casa con algunas de sus compañeras, “Furia”, Florencia, Carla y Agostina, entre otras. La participante del reality contó que su padre quiso negar su orientación sexual por una situación que ella vivió.

Lucía Maidana, participante de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

Lucía declaró: “fui abusada” y aunque automáticamente se arrepintió, optó por contarles a sus compañeras y continúo: “fue un hombre que conocí una noche y me mintió”. La jugadora de Gran Hermano 2024 contó que sus padres relacionaron al abuso como la causa de su orientación sexual. Ella aclaró que antes del episodio ella había estado con mujeres.

Lucía Maidana, participante de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

Para Lucía es lo contrario y dijo: “yo estaba con tantos hombres para decir ‘me gustan los hombres’ y para que se me cure por lo que yo creía que estaba enferma”. Además, Lucía comentó que en la última discusión que tuvo con su papá, él le dijo: “vos fuiste abusada, es eso lo que tenes”.

Más tarde, Lucía comentó que no sabe como explicarle a su papá que ella ve una mujer y le atrae, y ejemplifico con su pareja: “mi novia me salvó la vida. Ella es lo mejor que me pasó, la veo y veo como me trata y es amor. Es eso, no hay que definirlo como algo natural o antinatural”.

Lucía Maidana, participante de Gran Hermano 2024, junto a su novia. Foto: Instagram

Lucía de Gran Hermano habló sobre su relación actual con los varones

Por último, la participante habló sobre su relación actual con los hombres y contó: “no le tengo miedo a los hombres, pero me cuesta mucho relacionarme con ellos. Por eso, no tengo amigos varones” y también explicó que su objetivo dentro de la casa es llevarse bien con los hombres y romper con eso.