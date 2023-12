El llanto desconsolado de Lucía de Gran Hermano 2024 al hablar de su familia

Hace más de una semana comenzó Gran Hermano 2024, y los participantes están dejando todo en el juego para ganarse el cariño del público y lograr permanecer hasta el final. A medida que pasaron los días, los 21 integrantes de la “casa” abrieron su corazón y fueron contando sus historias de vida, como fue el caso de Lucía Maidana que conmovió a todos.

La participante de Gran Hermano contó la dura historia familiar que tiene ya que viene de una familia tradicional, católica, y tiene 10 hermanos, en los cuales hay tres pares de gemelos. Lucía está en una relación con otra mujer hace cuatro años.

En medio de la edición en vivo, Santiago Del Moro habló con los participantes en una charla emotiva y a flor de piel, en donde cada uno contó su historia y miedo que viven. “Todos estamos cruzados por un dolor y esta casa te desnuda, muchos se identifican con su historia de vida”, habló el conductor, ante esto la participante se largó a llorar desconsoladamente.

El conmovedor relato de Lucía de Gran Hermano 2024 al hablar de su familia

“¿Qué pasa Lu? Te abrazaría, que alguien se lo dé por mí”, agregó el conductor. Lucía se vio conmovida tras contar su historia y lo difícil que era para ella por su familia ultracatólica.

Ante la pregunta del conductor, respondió: “Me hizo acordar a mi papá. No sé como estará mi papá ahora, yo sé que le costó mucho que yo venga acá, ojalá esté bien. La estoy pasando muy bien, la estoy pasando increíble y tuve que romper con muchos valores, salí de mi burbuja de Salta”.

El conmovedor relato de Lucía de Gran Hermano 2024 al hablar de su familia Foto: captura video telef

De todas maneras, Lucía no dudó en agradecer la oportunidad de estar ahí y conocer “miles de historias diferentes”. “Me preocupa porque no sé cómo la estará pasando mi papá”, agregó.

“¿Cómo no va a estar orgulloso de semejante hija? Él te ama y es una persona adulta, el padre ama, Lu”, sostuvo Santiago Del Moro.