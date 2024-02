Lucía de Gran Hermano 2024 se besó con una compañera y la acusan de infiel

Lucía Maidana es una de las 14 participantes que aún continua en la edición de Gran Hermano 2024. Al principio de la competencia se mostró con un perfil bajo y se llevó bien con la mayoría de sus compañeros, pero con el paso de las semanas contó cosas fuertes de su historia de vida y protagonizó algunos conflictos dentro de la casa.

Dentro de la casa, Lucía contó que tiene una difícil relación con su familia, ya que algunos no aceptan su orientación sexual. Además, contó que está en pareja con Virginia hace cuatro años. De todas maneras, hace algunas semanas protagoniza momentos muy íntimos con dos compañeros, Rosina y Nicolás, y en las redes la acusan de infiel.

En la fiesta de la semana pasada le dio un beso a su compañero, Nicolás, y en la fiesta reggea de esta semana se besó con una compañera. Mientras estaban bailando y comiendo pochoclos, Lucía protagonizó dos besos con su compañera Sabrina. El video se viralizó en Twitter y la acusan de infiel.

Luego, desde otro ángulo se ve como Lucía vuelve a tomar a Sabrina de la cara y protagonizan otro beso. Rosina reaccionó: “No puedo creer esto”.

Frente a esta situación, Rosina le dijo a Lucía que ella es terrible, ya que le dio picos a Sabrina, Denisse y a Furia. Sabrina le preguntó a la uruguaya si a ella le había dado, Lucía respondió que con Rosina no puede. Sabrina le dijo que es lo mismo, y Rosina confesó: “a mí no me da lo mismo”.

Rosina y Sabrina de Gran Hermano 2024 se chaparon durante la fiesta reggae

Luego, Sabrina y Rosina protagonizaron otro beso dentro de la casa de Gran Hermano 2024. Mientras bailaban en la fiesta reggae, Sabrina tomó del cuello a su compañera y le dio un beso largo, el resto de sus compañeros comenzaron a cantar: “Dale, campeón”.