El cruce entre Furia y Lisandro de Gran Hermano 2024 que terminó con la amistad y generó nuevas alianzas

Gran Hermano 2024 día tras días logra cautivar a la audiencia con lo que pasa en la casa. No hay dudas de que en esta edición Furia y Lisandro son los grandes líderes del reality, si bien en un momento tuvieron un acercamiento y hasta un coqueteo, los días en aislamiento hace que sus sentimientos cambien continuamente.

Luego de la pelea entre Furia y Agostina que terminó con su amistad y “Las Furiosas”. La policía buscó nuevos aliados para armar su estrategia, entre ellos Lisandro, quien de a poco comenzó a alejarse de Furia y se unió a Agos.

El ida y vuelta entre Furia y Lisandro y el acercamiento con otra participante

En medio de los preparativos para la cena de nominados, Furia dejó un particular mensaje en su cabeza: “Welcome to the jungle” (Bienvenidos a la selva). Por otro lado, Agostina, quien no participó de la cena, se encontraba en el patio cantando “Amiga traidora”.

En medio de la cena, Furia le preguntó a Lisandro: “¿Qué sentís cuando por ejemplo no te salva Agos de placa?”, a lo que respondió “Lo sabía”. Luego, Furia agregó: “¿Que sentís de que le pide fuerza a todos los que están acá en la mesa para que me saquen?”.

Furia le hizo frente a Lisandro por su acercamiento con Agostina Foto: Telefé

“Es una sensación muy oscura, yo lo hice con vos, es presentar demasiada energía en algo negativo”, comentó Licha.

“Pensá que yo también tengo todo el derecho de comer con ustedes, o de estar en la cocina o un montón de cosas, que yo tengo que salir corriendo porque no me siento cómoda. Siento que los que están en la cocina, se esconden detrás de la cocina, para ir tal vez al mismo juego que Romina. Agostina desde que vino Romina se puso atrás de la cocina, como si le hubieran dado características de como poder llegar a un cuarto puesto. Hay un montón de formas de jugar”, apuntó Furia.

“Agostina no está acá para defenderse”, intervino Lisandro. A lo que la doble riesgo respondió: “Muchas veces hablan de mí en la mesa y yo no estoy para defenderme”.

“Yo lo hago porque quiero, no para decir esta es mi estrategia. Yo no tengo nada contra vos Furia”, expresó Lisandro.

Al terminar la cena, Licha fue directo a hablar con Agostina y le contó que dijo Furia de ella: “Te nombró un montón, ella papel de víctima 100 por ciento. Empieza a hablar de vos de que te escudabas atrás de la cocina. Y que querías hacer la estrategia de Romina. Sentía que estaba en una escena esquizofrénica”.

“Que la gente vea que está mal de la cabeza”, comentó con enojo Agostina.

Por otro lado, Furia aprovechó para pedir a sus fanáticos: “Mandá la palabra Lisandro al 9009″.