Gran Hermano 2024: Joel y Nico, el marido de Emmanuel, tuvieron un fuerte cruce y se dijeron de todo

La tensión en la casa de Gran Hermano 2024 no solo se vive entre los participantes, sino que también se traslada al ámbito exterior. Joel Ojeda, quien observa desde afuera la dinámica del reality, protagonizó un acalorado intercambio con Nicolás, el esposo de Emmanuel Vich, uno de los aliados del exconcursante.

La discusión surgió durante una transmisión en el canal de streaming de República Z y rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales. Nicolás expresó su descontento por algunos comentarios de Joel sobre Emma, lo que desencadenó una confrontación entre ambos.

Joel y Emmanuel jugaban juntos. Foto: Telef

“No me gustaron las cosas que dice de Emma”, señaló Nicolás. A lo que Joel respondió: “Me dijo p**o malo, no sé si lo viste”. La tensión aumentó cuando Nicolás sugirió que Joel seguía interesado en Emma incluso fuera de la casa: “Yo siento que si hubiera salido y hubiera visto que el shippeo con Emma garpaba, seguiría prendido de eso afuera”. Joel, por su parte, defendió su posición: “El shippeo lo hizo Emma, yo no lo hice. Así que preguntale al él”.

El emotivo mensaje de Nico, el marido de Emma

Mientras tanto, fuera de la casa de Gran Hermano, el marido de Emma compartió un conmovedor mensaje dedicado a su pareja, quien se encuentra aún en el reality. Tras el emocionante “Congelados” en el programa, el esposo de Emmanuel expresó en un extenso post su amor y apoyo incondicional.

Las emociones quedaron a flor de piel en la noche de "congelados".

“Te amo y te amo mucho, que locura esto que estamos viviendo tan distanciados y tan juntos a la vez”, escribió el joven, transmitiendo la intensidad de sus sentimientos. Además, reveló su deseo de tatuar la frase “Stronger than yesterday”, en honor a la fortaleza y resistencia que ambos han demostrado.

Las palabras del marido de Emmanuel resonaron entre los seguidores del programa, quienes compartieron el mensaje como un testimonio del amor y la conexión profunda que prevalece entre la pareja, incluso en momentos de separación física.