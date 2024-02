La inesperada reacción de Rosina de Gran Hermano 2024 tras enterarse de que Lucía la ama

Rosina Beltrán es una de las 14 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024. Dentro de la competencia destaca por su energía y alegría, algo que a algunos les encanta y a otros no tanto, ya sean compañeros o la audiencia del reality. De todas maneras, la uruguaya se ganó su lugar dentro del juego.

Hace 10 días a Rosina le tocó a una de las personas más cercanas dentro de la casa. Lucía fue la onceava participante eliminada. Fuera de la casa, la salteña admitió su amor por Rosina, dijo que está enamorada y que se separó de su pareja de cuatro años. Además, rompió en llanto en varias oportunidades por extrañar a la uruguaya.

Lucía de Gran Hermano 2024 admitió su amor por Rosina. Foto: Telefe

En esta oportunidad, alguien de la audiencia fue a gritar para que Rosina se enterará de la situación. Rosi estaba con Joel y escuchó: “Rosi, Lucía te ama. Aléjate de Joel”. Frente a esto, la uruguaya no podía creer lo que escuchó, se emocionó, se preocupó por Joel, le pidió un abrazo, y finalmente, comenzó a saltar y a gritar: “Luchi me ama”, y se abrazó con algunos compañeros.

Más tarde, le contó sobre el grito a Agostina porque le costaba entender de que se trataba el aviso de que se alejara de Joel, y su compañera le explicó: “Capaz a Luchi le da celos”, y Rosina respondió: “Pero si Luchi tiene novia hace cuatro años”, y Agos le volvió a decir: “No sabemos lo que pasa afuera. Yo te doy posibles situaciones”.

Finalmente gritó: “Luchi, yo también te amo. Cuando salga vamos a hacer una vida de rockstar: salir miércoles, jueves, viernes y sábado. Quiere hacer gira ella”.

Rosina de Gran Hermano 2024 habló sobre sus sentimientos

En una conversación con Lisandro, Rosina de Gran Hermano 2024 abrió su corazón y dijo: “A mí me cuesta mucho abrir mis sentimientos al conocer a alguien afuera, imagínate acá dentro que estás re expuesto. No es fácil para mí. Hay gente que se enamora acá, yo me cuido a mí y no vine a eso”.

Frente a esto, Lisandro le dijo: “no está bueno que reprimas tus sentimientos”, y Rosina le explicó: “No es que quiero hacerlo y lo estoy reprimiendo, yo no lo estoy sintiendo. Si no lo hubiera hecho”, y luego contó que al principio le pasó con Joel y se dejó de llevar porque se olvidó que estaban en Gran Hermano.