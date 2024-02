La peligrosa conducta alimentaria de Rosina que alertó a la producción de Gran Hermano 2024

Rosina Beltrán, participante destacada en el reality show Gran Hermano 2024 (Telefe), fue objeto de preocupación en el programa debido a su hábito de consumir bolitas de cigarrillos mentolados como si fueran caramelos de menta. Esta conducta, que puso en alerta a la producción del programa, fue motivo de una intervención por parte de sus compañeros de casa, quienes le advirtieron sobre los riesgos para su salud.

En varias ocasiones, Rosina fue advertida por sus compañeros y por el mismo Gran Hermano sobre los peligros que implicaba este hábito. “Rosina, me llamaron al confesionario y me pidieron que por favor -exclusivamente- que no te comas más las pelotitas, que son tóxicas”, le comunicó Furia, una de sus compañeras de casa.

A pesar de la insistencia de sus compañeros y de las advertencias de la producción, Rosina había minimizado los riesgos de su comportamiento. Sin embargo, tras la intervención de Furia, se comprometió a dejar de consumir las bolitas y a tomar conciencia sobre los peligros que implicaba esta práctica.

La burla de Furia a Rosina que generó polémica en Twitter

En las últimas horas, Furia, una de las participantes del programa, protagonizó una polémica al burlarse públicamente de Rosina, lo que desató críticas y controversias en las redes sociales, especialmente en Twitter.

Durante una conversación en la cocina junto a otros compañeros de casa, Furia decidió imitar a Rosina de manera sarcástica y burlona, utilizando expresiones como “¡No entiendo! ¡No entiendo!” para ridiculizarla. Además, sugirió que Rosina se pusiera harina en la cara, recordando un incidente previo en el que la participante terminó con harina en el rostro mientras cocinaba.

Estas acciones de Furia fueron percibidas como una falta de respeto hacia Rosina y generaron un fuerte repudio por parte de los espectadores en las redes sociales. “Desde que llegó su amiga, ha empeorado”, comentó un usuario en Twitter, refiriéndose a la actitud de Furia hacia Rosina.