Emmanuel de Gran Hermano 2024 se desconoció con una compañera: “No hace falta que hagas semejante show”

Durante las últimas semanas, Emmanuel de Gran Hermano 2024 estuvo bastante tranquilo, sin mayores percances con sus compañeros. Sin embargo, el martes de esta semana tuvo un inesperado cruce con una compañera.

Mientras charlaban sobre los gritos que reciben desde afuera de la casa, Emma le preguntó a Rosina qué escuchó. Le respondió que escuchó “Furia alejate de Catalina” y que trató de calmar a Cata al decir que seguro eran fanáticos de Furia, algo que enojó a ésta última participante. Ante esto, Emmanuel dijo: “¿Cómo le vas a decir ‘fan de ella’?”. A partir de eso, se desató la pelea.

VIDEO: EL INESPERADO CRUCE ENTRE EMMANUEL Y ROSINA DE GRAN HERMANO 2024

“¿Qué tiene? A vos te encanta meter lío, Emma. Sos tremendo. Te encanta meter cizaña. Te encanta eso”, exclamó Rosina. Emmanuel, sorprendido por la reacción de la participante, sostuvo su postura: “¿Cómo le vas a decir eso? La otra se pone loca”.

“Metes cizaña. No me gusta el conflicto”, dijo Rosina. “Este pibe está mal de la cabeza, le encanta meter quilombo a este flaco”, siguió. Por su parte, el cordobés le respondió: “No hace falta que hagas semejante show, te llamé a vos para preguntarte”.