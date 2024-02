La grave acusación que hizo el novio de Zoe de Gran Hermano 2024 contra su suegra: “Inicié acciones legales”

Zoe Bogach es una de las 14 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024, ella tomó relevancia entre sus compañeros por su tranquilidad y personalidad particular. Eso mismo conquistó al público del reality, y su familia, desde afuera, tomó protagonismo para ayudar a la participante.

Dentro de la casa, Zoe formó relación con la mayoría de sus compañeros, pero tuvo un vínculo más cercano con Lucía y Rosina. Fuera de la casa, Aixa, la mamá de Zoe, hizo campaña para eliminar a Lucía y con anterioridad a Isabel. Además, realizó declaraciones polémicas.

Zoe Bogach de Gran Hermano 2024 junto a su mamá, Aixa Abasto Foto: Instagram Aixa Abasto

En esta oportunidad, hubo nuevos audios filtrados de la mamá de Zoe contra su yerno, Manuel. Aixa dijo en el audio: “No quiero que le haga la cabeza porque ahí hablan de convivencia y él se la va a querer llevar a Zoe, y si se la lleva, le caga la carrera que puede hacer. Igual, Zoe dijo: ‘la convivencia rompe la pareja’, pero la puede convencer de que se vaya a vivir sola”.

Luego, en el audio, Aixa comenta porque eso sería un problema para ella: “Estoy en pleno comienzo de juicio con el padre y si Zoe vive sola no corresponde que el padre me pase plata ni alquiler. En cambio, si Zoe vive conmigo y estudia un curso de lo que sea, él tiene que mantenerla hasta los 27 años, por más que Zoe trabaje”.

“Si mi hija se va a vivir sola, yo quedo sola con mi hijo. El padre que hace 10 años nos abandonó a todos y no me paso un mango, y yo me las tuve que arreglar sola, si Zoe se va a vivir sola no me estaría dando una mano en que yo recupere toda la plata que gasté para mantenerlos. Entonces, si Manuel la convence de que se vaya a vivir sola, a mí me caga todo”, finalizó Aixa.

La reacción de Manuel, el novio de Zoe de Gran Hermano 2024 frente a la palabra de Aixa

Manuel, el novio de Zoe de Gran Hermano 2024, encontró los audios filtrados de la mamá de Zoe en Twitter y comentó: “Ahora entiendo y me cierra absolutamente todo, por lo que voy a hacer un descargo a la brevedad, exponiendo muchas cosas que me vengo guardando desde que empezó el programa por miedo y por querer respetar a mi pareja”.

Zoe de Gran Hermano 2024 junto a su novio Manuel.

A través de Instagram, Manuel subió varias historias y escribió: “A lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí. Difamándome de todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad con la intención de manipular y generar odio en mi contra”.

“Lamentablemente, llegué a un punto en el que ya no soy capaz de guardarlo más, mi idea era esperar a que mi novia salga del programa y contar con su autorización para realizar las acciones legales correspondientes. Sé que llegado el momento ella entenderá por qué me vi obligado a hacer lo que hice”, continuó Manuel.

El comunicado de Manuel, el novio de Zoe de Gran Hermano 2024, contra su suegra. Foto: Instagram

“Debo velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia. Por lo tanto, procederá a exponer algunas de las barbaridades expresadas sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia desacreditando los dichos maliciosos e injustificados. Aclaro que ya inicié las acciones legales correspondientes y pronto les subiré la CD a mis redes. Esto lo expongo recién ahora porque mi intención fue preservar mi familia, mi relación y nuestra intimidad e integridad, pero hay temas que exceden los límites”, finalizó Manuel.

Zoe de Gran Hermano 2024 junto a su novio Manuel.

En primer lugar, Manuel difundió un nuevo audio de la mamá de Zoe, en el que dijo: “No puede con su ego. Yo me hice íntima amiga de su hermanito de 19 años, es gay y Manuel lo discrimina, lo cago a trompadas y lo dejo hospitalizado una semana. El hermano me lo contó en mi casa llorando”.

Frente a esto, Manuel publicó un video de su hermano, Justo, quien desmintió lo que dijo Aixa en el audio y recalcó: “Esto no es cierto, yo me llevo increíble con mi hermano, tenemos una relación hermosa y es una de las personas que más me apoya en todo lo que hago”.

Finalmente, Manuel subió otros escritos en los que dijo que todo empezó porque a la mamá de Zoe le molestó que él habló de su relación en vivos de TikTok. Por otro lado, aclaró que no pidió canjes a nombre de su novia y finalmente escribió: “Mi intención no es irme a vivir Zoe, ya que ninguno de los dos trabaja, y tampoco me parece separar a una madre de su hija”.

El descargo de Manuel, el novio de Zoe de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

El descargo de Manuel, el novio de Zoe de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram