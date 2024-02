Tras la sanción que recibió en Gran Hermano 2024, la mamá de Zoe apuntó contra los haters: “Jamás haría nada para perjudicar a mi hija”

Gran Hermano 2024 sigue dando qué hablar después de la última semana movida que tuvieron los 11 participantes que están en juego y los tres exs que volvieron a ingresar a la casa en el repechaje en la gala de eliminación del domingo. Además, ese día se conoció que Zoe recibió una sanción por parte del dueño del reality.

El motivo de la sanción de Zoe fue por “El Congelado”, el juego en el que ingresan familiares y los participantes deben permanecer inmóviles ante el contacto. La semana pasada ingresó Aixa, la mamá de Zoe y su participación generó fuerte comentarios.

Si bien Zoe no rompió las reglas, ya que permaneció quieta en todo momento, si fue su mamá la que habló de más y le brindó información del exterior, lo que está prohibido. “Veo que todos te quieren y vengo a resaltar tus valores, lo buena compañera que sos, tu honestidad, tu fidelidad, lealtad, tu manera de jugar pacífica sin hablar mal de nadie, a mí eso me desborda de orgullo porque te críe y hoy todo el país lo ve”, expresó Aixa en su visita a la casa.

Frente a esto, Gran Hermano tomó la decisión de sancionar a Zoe por los comentarios que hizo su mamá. Por lo cual, la participante no podrá participar por la prueba del líder, y no podrá ser salvada en caso de estar nominada.

La mamá de Zoe habló de las críticas que recibió por su ingreso a Gran Hermano 2024

Las redes sociales se hicieron eco de lo que pasó y la mamá de Zoe recibió fuertes críticas por su participación en el reality. Es por eso que decidió hacer un descargo en el programa A la Barbarossa: “Yo acepto con respeto la decisión. Obviamente fue mi culpa, no la de Zoe, pero si me pongo a hilar fino, hay un montón de chicos que se movieron mientras que mi hija quedó inmóvil aun cuando la abracé”.

La mamá de Zoe de Gran Hermano ingresó en "El congelado" y su hija recibió sanciones

Luego fue contra los haters y dejó un contundente mensaje: “No tuve malas intenciones. Yo la vi cabizbaja y quise levantarle el ánimo, decirle que la gente ve los valores que tiene y eso no significa que los otros chicos no los tienen, pero hablé por ella. Jamás haría nada para perjudicar a mi hija”.

“La gente no entiende la conexión que tenemos como madre e hija. La crié prácticamente sola, pasamos muchas cosas solas y somos muy unidas. Yo quería trasmitirle paz, la producción sabía que ella necesitaba a su mamá y jamás pensaron en poner a otra persona. Ella venía triste por no poder abrazarme y ahora está feliz”, señaló la mamá de la participante.