La mamá de Zoe Bogach de Gran Hermano 2024 disparó contra Isabel: “Es un asco...”

Zoe Bogach es la participante más joven de la edición de Gran Hermano 2024 tiene 20 años y fue la primera mujer en ingresar a la casa. Aunque en lo que va del reality se mostró tímida y con un perfil bajo, zafó de la primera placa de nominados y marca tendencia con sus looks.

Zoe aún no está dentro de un grupo puntual dentro de la casa y aunque no se lleva mal con ninguno de sus compañeros, recibió varias criticas por su personalidad de callada y porque no ayuda mucho dentro de la casa. Ella en su presentación aclaró que no le gusta cocinar ni limpiar.

Zoe de Gran Hermano 2024. Foto: instagram

En esta oportunidad, Zoe protagonizó un vergonzoso y cómico momento dentro de la casa. La participante estaba en la cocina con varios de sus compañeros y comentó entre risas: “Isa me pidió que le preste la bikini”. Rosina respondió: “a mi también, ¿le prestaste?” y Lucía comentó: “qué hija de pu**, nunca prestaría una parte de abajo”.

Zoe de Gran Hermano 2024. Captura Twitter.

Zoe continuo riéndose y le contestó a Rosina: “no, bolud**, me da asco. Es intimo”. Para finalizar uno de sus compañeros agregó: “es como prestar una bombacha”.

Los comentarios de la mamá de Zoe Bogach sobre Isabel

El video se viralizó en las redes sociales y le llegó a la familia de Zoe. La madre de la participante, Aixa Abasto, se indignó por la situación y decidió hablar sobre el tema en su cuenta de Instagram. Primero escribió: “¿alguien creativo que haga algo con humor respecto a esto?”.

Zoe Bogach de Gran Hermano 2024 junto a su mamá, Aixa Abasto Foto: Instagram Aixa Abasto

Y luego disparó: “porque a mi me sale decir ‘asco es poco’. Se la pasa insultándola, usándole la ropa, ¿y ahora va por las bikinis? Una señora de 65 años le pide una prenda intima a una chica de 20 años” y agregó emojis vomitando. Por último, dijo: “voy a hacer limpieza y donarle lo que necesite. Siempre caritativa”.