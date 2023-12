El look para romper la noche de Zoe de Gran Hermano 2024: total black y vestido cut out

Zoe Bogach ya marcó terreno en la casa de Gran Hermano y no pasa desapercibida. No solo fue la primera salvada por la elección del público, lo que demuestra el cariño que la gente ya tiene por ella, sino que también dejó una fuerte impresión dentro de la casa más famosa del país en las primeras semanas del reality.

Lo cierto es que el programa ya en marcha y las cámaras 24/7 sobre los hermanitos, son muchas las personas que entraron a los perfiles de las redes sociales de los participantes para ver su vida previa al ingreso a la casa y conocerlos un poco más en profundidad.

Gran Hermano 2024: Zoe es la primera salvada por decisión de la gente Foto: Instagram

Una de las fotos que más llamó la atención en el perfil de Zoe fue una en la que se la puede ver posando con un vestido corto negro cut out, una elección perfecta para una salida de noche. “Sabadito”, escribió la rubia en la publicación, dando a entender que se trataba de una noche de fiesta.

Zoe de Gran Hermano y su look de noche Foto: Instagram

Lo cierto es que la correntina dejó un amplio repertorio de imágenes en su cuenta de Instagram previo a su ingreso, y los looks de noche son los que más se llevaron las miradas de sus fanáticos.

El look de noche de Zoe de Gran Hermano Foto: Instagram

Cómo se definió Zoe antes de entrar a la casa de Gran Hermano

La joven, que asegura que en la calle la confunden con Barbie, se definió así antes de entrar: “Vivo en Recoleta, me mantienen y no me gusta trabajar ni estudiar. A mí me gusta el show. Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas y siempre tardo como dos horas antes de salir”, señaló.

Zoe Bogach, la participante correntina de Gran Hermano fan de las microbikinis. Foto: desconocido

Zoe aseguró que su principal preocupación sobre la casa era el baño compartido: “Me da un poco de asco tener un solo baño…”. Además, aunque está de novia, Bogach blanqueó que confía plenamente en su pareja y que ella se va a portar bien adentro de la casa.