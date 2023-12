Microbikinis a la orden del día: estos son los conjuntos preferidos de Zoe de Gran Hermano.

Zoe Bogach, la joven de 20 años oriunda de Corrientes, es una de las participantes de la nueva edición de Gran Hermano. Su entrada en la casa más famosa del país la mostró ante los seguidores del reality como una de las chicas más lindas de la casa, pero, horas más tarde, se volvió sensación en luego de que se conocieran sus redes sociales en las que deslumbra con microbikinis.

El traje de baño de dos piezas más elegidos por las famosas es también el preferido de la joven que vive en Recoleta y asegura que prefiere no trabajar. Por eso su figura escultural se volvió sensación luego de que se conociera su perfil en Instagram en donde se muestra disfrutando del Sol en microbikini.

Zoe Bogach con su vestido de 370.000 pesos argentino, junto a Julieta Poggio Foto: Instagram

QUIÉN ES ZOE, LA BARBIE DE GRAN HERMANO

Antes de ingresar en la casa más famosa del país, el conductor de Gran Hermano Argentina 2024, Santiago del Moro, recibió a Zoe Bogach y ya la apodó “La Barbie” de la casa.

La microbikini, la elegida de Zoe de Gran Hermano. Foto: desconocido

Durante su presentación en video, la joven de 20 años compartió detalles sobre su estilo de vida: “Me mantiene mi papá. No me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show”, relató.

Zoe Bogach, la participante correntina de Gran Hermano fan de las microbikinis. Foto: desconocido

Zoe entra a la casa de Gran Hermano 2024 de novia y sin profesión. Es oriunda de Paso de los Libres, localidad al sur de Corrientes, pero en la actualidad vive en Recoleta. En su presentación, Zoe dijo que lo que más le gusta hacer es ir a la peluquería y hacerse las uñas.

En esa línea, reveló que de grande le gustaría ser como su mamá, porque “ella viaja con el novio, se compra ropa, va al gimnasio y es lo único que hace”.