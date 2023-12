Gran Hermano 2024: La contundente crítica de Isabel para con Zoe: “La castigará...”

Isabel De Negri es la participante más grande Gran Hermano 2024 y desde la apertura de la casa demostró su personalidad fuerte y frontal, y sin filtros. También como le gusta dar órdenes a sus compañeros. Una de las más jóvenes, Zoe Bogach tuvo que escuchar un fuerte comentario de su compañera.

Zoe, en su presentación de Gran Hermano 2024, dijo: “vivo en Recoleta, me mantienen y no me gusta trabajar ni estudiar. A mí me gusta el show. Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas y siempre tardo como dos horas antes de salir”. Lo cual llamó la atención en las redes sociales.

Zoe Bogach, participante de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Dentro de la casa, Zoe supo demostrar que su discurso no era mentira, sino que ella es así y le gusta ser así. Y sus compañeros se dieron que cuenta de ello, a pesar de que la jugadora cocinó panqueques en una oportunidad.

Zoe Bogach, participante de de Gran Hermano 2024 Foto: desconocido

En una oportunidad, se encontraban casi todos los jugadores en una de las habitaciones y estaban charlando. Zoe comienza a hablar y dice: “nunca en mi vida me levanté tantos días seguidos a la mañana”. Lisandro la escucha y le pregunta: “¿cómo que nunca te levantaste a la mañana?”. Otro participante le consulta a qué hora se suele levantar y ella responde que tipo 12 del mediodía.

Zoe Bogach de Gran Hermano Foto: Instagram

A raíz de dicho comentario todos rieron y le hicieron muchos comentarios, como, “estás jodiendo”, “¿todos los días?”, “¿no trabajas?”, “¿no estudias?, “es mantenida ella”, y “a ella le gusta vivir su vida así”. Ella confesó que no trabaja ni estudia y que no le gusta madrugar.

Uno de los comentarios que fue cancelado en las redes sociales fue el de Isabel que dijo: “Déjenla tranquila, no quiere hacer nada. La va a castigar Dios, va a quedar preñada, va a tener 7 hijos y va a laburar como una yegua”.

¿Cuál es el Instagram de Zoe Bogach, participante de Gran Hermano 2024?

Zoe Bogach es una de las participantes que más llama la atención en la audiencia de Gran Hermano 2024, a pesar de estar en placa en la primera semana del inicio del reality. Ella ya posee más de 97.000 seguidores en su perfil de Instagram, @zoebogach.