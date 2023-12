Por qué Isabel, la “abuelita hot” de Gran Hermano 2024, no usa bombacha: se conoció el verdadero motivo

Isabel De Negri fue una de las primeras participantes de Gran Hermano Argentina en ingresar a la casa más famosa del país. Desde su presentación hasta que entró al estudio, Isabel se mostró como un personaje prometedor dentro del reality show y sin dudas dará de qué hablar en las redes sociales, como lo hizo hasta ahora.

Con 65 años logró conquistar a los televidentes del programa y, además de los desafíos en la casa, Isabel generó gran expectativa en las redes sociales. Con una personalidad ardiente y sin tapujos, habló sin filtro cuando se presentó: “Me encanta verme bien. Hago lo que quiero y cuando quiero. No tengo vergüenza y no tengo culpa”.

Su costado más sensual y su fuerte carácter la están convirtiendo en una de las concursantes más interesantes de la casa. Incluso, en su propio perfil de Instagram, donde ya tiene más de 12 mil seguidores, sube la temperatura con calientes fotos.

Algunas fotos de alto voltaje de Isabel. Foto: web

Isabel de Gran Hermano 2024 no usa ropa interior

La entrada de Isabel al estudio no estuvo exenta de polémica cuando confesó, al despedirse de Santiago del Moro, que no llevaba ropa interior. La primera impresión no fue la mejor, y las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, tachándola de “atrevida” y “sucia”.

Isabel De Negri en Gran Hermano 2024. Foto: Gran Hermano

Tras la controversia, se reveló que hay una razón de salud detrás de la decisión de Isabel de no usar bombacha. La información salió a la luz en el programa A la Barbarossa (Telefe), cuando Analía Franchín indagó sobre si era una elección constante o solo en ocasiones especiales.

Isabel se muestra sin ropa interior en internet. Foto: Instagram

Pía Shaw, por su parte, sorprendió al revelar: “Ella dice que no usa bombacha porque tiene un problema de salud... No usa porque le raspa y se le lastima la vulva.”

Fotos sin ropa que Isabel sube a sus redes. Foto: Instagram

Las críticas no tardaron en llegar, con opiniones divididas sobre la decisión de Isabel. Mientras algunos la acusan de falta de respeto por convivir en un espacio compartido, otros comprenden su situación. La discusión se intensificó cuando Pía Shaw comentó: “Entiendo lo que estás diciendo, pero en tal caso, debería andar desnuda porque con un pantalón también se le raspa la vulva. A no ser que use siempre vestido.”