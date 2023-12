Fan de las microbikinis: los mejores looks de Isabel Denegri, la participante que más ha dado de qué hablar en Gran Hermano 2024.

Isabel Denegri, una de las participantes de la nueva edición de Gran Hermano, no solo dejó una marca en los televidentes por su personalidad arrolladora, sino que se volvió sensación en las últimas horas luego de que se conociera su cuenta de Instagram y sus picantes fotos en bikini, el look por excelencia de la mujer de 65 años.

Isabel de Negri en Gran Hermano. (Foto: Prensa Telefe) Foto: ADRIAN DIAZ BERNINI

A sus 65 años, la sommelier e instructora de taekwondo desafía todos los estándares ingresando a la casa más famosa del país con un espíritu fuera de lo común, pero también con sus publicaciones en redes sociales que reflejan su seguridad y su silueta sin reservas.

Las microbikinis de Isabel Denegri, la participante del nuevo Gran Hermano, en su cuenta de Instagram. Foto: desconocido

El Instagram de Isabel Denegri, la nueva participante de Gran Hermano

En su cuenta de Instagram, se puede ver a la mujer como una fan de las microbikinis: de cualquier forma y color. Otro infaltable de sus looks son los sombreros de tipo Fedora y Panamá y las gorras con visera.

Isabel Denegri, Instagram Foto: desconocido

De todas maneras, lo sensual no es el único costado de Isabel Denegri ya que sus palabras van mucho más allá. “Soy una diva anónima, como soy una borracha conocida porque tengo título. No soy la típica ‘abuelita’”, declaró antes de ingresar a la casa.

Sobre su libertad y autonomía, algo que puede reconocerse a simple vista en su cuenta de Instaram, Denegri manifestó abiertamente: “Hago lo que quiero y cuando quiero”. “No tengo vergüenza, no tengo modestia y no tengo culpa”, agregó.