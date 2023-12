La terrible interna familiar que vive Isabel, la nueva participante de Gran Hermano 2024 que más ha dado de qué hablar

Isabel ingresó a la casa de Gran Hermano y será una de las participantes de esta nueva edición. Es la mayor de los hermanitos y será una de las integrantes más polémicas del reality. Su nieto le dejó unas cálidas palabras antes de ingresar a la casa más famosa del país y también reveló polémicos detalles de la interna familiar que atraviesa su familia.

Isabel de Negri tiene 65 años de edad. Es profesora de taekwondo, abuela y se definió como “borracha”, porque tiene un negocio de vinos.

Isabel De Negri en Gran Hermano 2024. Foto: Gran Hermano

En redes sociales, al conocer a la nueva participante, rápidamente aparecieron diferentes rumores acerca de la vida de ella. Algunos la acusaban de haber abandonado a sus hijos, otros la acusaron de haberle robado a sus parejas y hasta de tener una actitud muy soberbia.

Isabel De Negri, participante de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Su nieto, Benicio habló y la defendió fuertemente: “Yo tengo 18 años, soy el nieto y vivo con ella. En realidad, tuvimos dos etapas de convivencia porque mi vieja tiene una patología que, por ahora, no quiero comentar. La primera vez me fui con mi abuela en 2016 y me quedé hasta el 2018 que volví con mi mamá, pero se le chifló el moño de vuelta y tuve que volver a vivir con Isa”.

Isabel De Negri, participante de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

La difícil vida de Isabela, la participante de Gran Hermano 2024

Isabela ingresó a la casa de Gran Hermano y los rumores sobre ella no se hicieron esperar y llenaron Twitter (ahora X) de mensajes sobre su vida y algunas de sus polémicas.

Su nieto Benicio salió a contar su verdad y reveló detalles de la difícil vida que llevan con su abuela. Por un lado, su mamá que presenta una patología que no quiere contar por el momento y por el otro lado su tío.

Isabel Denegri, Instagram Foto: desconocido

“Augusto, mi tío es lo más, lo amo, pero tuvo problemas con las drogas y creo que tuvo 3 internaciones. Una fue el año pasado y la otra, ahora, pero en este caso, por dos quilombos que se juntaron... se puso agresivo y una de sus novias le metió una denuncia, por eso” contó Benicio, el nieto de Isabela, a un medio periodístico.