Zoe de Gran Hermano 2024 paralizó Instagram con un look total black y cut out

Zoe Bogach es una de las integrantes de la nueva edición de Gran Hermano 2024. Tiene 20 años y está de novia. Las primeras declaraciones que hizo fueron que no le gusta trabajar y quiere que la mantengan. Además, aclaró que no le gusta estudiar. Ella se define como Barbie y sin lugar a dudas es una de las participantes que más da que hablar en Gran Hermano.

La microbikini, la elegida de Zoe de Gran Hermano. Foto: desconocido

Zoe ama ir a la peluquería, de compras y viajar. Siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda. Y ese detalle se ve a simple vista en cada una de sus publicaciones en Instagram.

Zoe de Gran Hermano y su look de noche Foto: Instagram

La hermanita en redes comparte imágenes y videos de sus looks, viajes y salidas con amigas. Allí podemos observar que está al tanto de las últimas novedades de la moda.

Zoe de Gran Hermano 2024 paralizó las redes con un look total black y cut out Foto: instagram

En una de sus publicaciones, Zoe publicó un look para el infarto. Lució un increíble vestido total black y cut out. Un must para esta temporada de verano.

Lo combinó con unas botas de taco alto de caña alta en color blanco y como accesorio una cartera en color rosa barbie.

Así se viste la ingresante al reality. Foto: Instagram

Para el peinado eligió llevar el pelo suelto, con ondas naturales. Y para el maquillaje optó por delineado negro para los ojos y lápiz labial color rosado.

Zoe Bogach, una de las participantes destacadas de Gran Hermano 2024

La joven es una de las participantes con más actitud dentro de la casa. Ella se define como desordenada y tiene la particularidad de quedarse varias horas encerrada en el baño.

Así se viste la ingresante al reality. Foto: Instagram

Al ingresar a la casa de Gran Hermano 2024, Santiago del Moro le preguntó que soñaba a futuro y ella respondió: “De grande quiero ser como mi mamá y tener la vida que tiene porque viaja con el novio, va al gimnasio y compra ropa, es lo único que hace. De chiquita tuve en casa a chicas que limpiaban y ordenaban en mi casa, que hacían todo. Así que de grande me cuesta hacerlo”