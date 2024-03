Furia de Gran Hermano 2024 rompió en llanto tras recordar lo que le hizo Lisandro: “Tus papás están vivos, los míos no”

Juliana “Furia” es una de las protagonistas de la edición de Gran Hermano 2024, desde su ingreso a la casa y durante los tres meses de competencia, demostró que le apasiona el juego del reality y que da todo por avanzar semana tras semana. Además, fuera de la casa conquistó a una gran parte de la audiencia.

Furia comenzó la semana número 13 de Gran Hermano 2024 muy contenta, teniendo en cuenta que el domingo pasado quedó eliminado Lisandro y tras ello, Agostina decidió abandonar la casa más famosa. Ambos jugadores se convirtieron en dos de los rivales directos de Juliana dentro de la competencia.

Furia de Gran Hermano 2024 se puso contenta tras la eliminación de Lisandro y el abandono de Agostina.

En esta oportunidad, a dos días de la eliminación de Lisandro, Furia tuvo una charla con Rosina y rompió en llanto, tras recordar una situación que vivió con su excompañero en la última cena de nominados. Teniendo en cuenta que ambos quedaron al final de la gala de eliminación y finalmente, la creadora de “las furiosas” se quedó en la casa.

Furia de Gran Hermano 2024 rompió en llanto tras recordar una situación con Lisandro.

“Quiso meter la educación que brindan los padres y por eso uno es cómo es. Ahí le paré el carro, y le dije: ‘no metas a los papás en el medio, porque tus papás están vivos y los míos no. A mí mis papás me educaron bien, seguro que a vos también’”, explicó Furia al borde de las lágrimas.

Y continuó: “¡Para! A mí también me educaron bien. ¿Sabes las veces que mis viejos me dijeron que no me tatué, que no pele o que no haga aquello? O sea, yo soy la que digo: ‘lo quiero hacer porque me siento cómoda con mi cuerpo’. No es porque fue una guerra con mis viejos”.

Furia de Gran Hermano 2024 rompió en llanto en una charla con Rosina

Luego, recordó más momentos de la cena y se mostró llorando y muy conmovida por cómo la trataron. Entonces, Rosina le dijo: “No pienses en eso”, y Furia respondió: “No, igual me molestó mucho que Agostina me haya gritado parasito tantas veces. Cuando laburé toda mi vida y me he quedado sin comer”.