Martín Ku felicitó a Furia de Gran Hermano 2024 tras la eliminación de Lisandro: ¿lo tenían planeado?

Martín Ku y Furia son dos participantes que se ganaron el protagonismo dentro de la edición de Gran Hermano 2024, teniendo en cuenta su capacidad e inteligencia para llevar a cabo sus estrategias de juego. Además, por sus personalidades distintivas dentro de la casa, y además, por su relación de amor y odio.

Aunque comenzaron en grupos diferentes y luego se convirtieron en contrincantes, Martín y Furia tuvieron una unión en el medio de la competencia. Pero no duró mucho, ya que “el Chino” volvió con Lisandro y Nicolás. De todas maneras, aunque no están juntos en el juego, tienen una gran relación y se demuestran cariño.

La relación de amor y odio entre Furia y Martín Ku de Gran Hermano 2024. Foto: Telefé

En esta oportunidad, luego de que Furia y Lisandro se encuentran al final en la gala de eliminación, y que, finalmente, Licha se convierta en el doceavo eliminado de la competencia, Martín tuvo un extraño y curioso accionar con Furia.

“El Chino” se acercó a la mesa dónde estaban Furia, Catalina, Isabel y Rosina, y se dirigió a Juliana: “Bien jugado”, y le dio la mano. Furia le respondió: “No fui yo, fue Nico”, teniendo en cuenta que Nicolás, como líder de la semana, salvó a Bautista y no a Lisandro.

Lisandro, el último eliminado de Gran Hermano 2024. Foto: instagram/granhermanoar

Luego, Rosina le consultó a Martín por qué felicito a Furia y agregó: “Me llama la atención que se haya ido tu amigo y le digas: ‘bien jugado’”. Y Martín le aclaró: “Porque entiendo que es un juego, yo no me tomo las cosas personales”. Finalmente, Rosina finalizó: “Si me sacan a Zoe, ni en pedo le digo: ‘bien jugado’”, y Martín le disparó: “Porque vos no jugas con estrategia, yo juego con estrategia y con corazón. No sobrepiensen las cosas”.

La dura opinión de Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano sobre Lisandro

Marisol, la pareja de Martín Ku opinó sobre Lisandro, el último eliminado y se refirió a la relación que tenía con su novio. En “Se picó” de República Zeta explicó: “Yo sentía que Licha los estaba manipulando a Martín y a los chicos, que venga y diga: ‘si caigo en placa con Furia, sé que me vas a salvar a mí’, es que se está metiendo con el juego de Martín y después si la salva está con cara de tuje”.