Furia de Gran Hermano 2024 se quebró y los varones del “Imperio chino” se pelearon por consolarla

Juliana “Furia” es una de las grandes protagonistas de la edición de Gran Hermano 2024. Desde el primer día de la competencia ella demostró que quería luchar por ganar el reality, y pasado casi tres meses continúa con dicho papel. Fuera de la casa, conquistó a una gran parte del público.

Dentro de la competencia, Furia inició el grupo de las “furiosas”, pero luego dicho grupo se desintegró debido a qué dos quedaron eliminadas y a que Agostina eligió separarse. Más tarde, intentó aliarse con Federico “Manzana”, pero no funcionó y por último, encontró a Martín Ku como aliado en estrategias.

De todas maneras, con el regreso de Catalina a la casa de Gran Hermano 2024, el juego de Furia cambió aunque aclaró que ella tiene mucho cariño con los participantes originales, pero que se debe al juego. Previo a la gala de nominación, Furia se mostró conmocionada por la pasada pelea con Agostina en el baño y los del “Imperio chino” la consolaron.

Catalina y Furia Gran Hermano de Gran Hermano 2024 unidad en el juego. Foto: Telefé

Nicolás, Bautista y Martín abrazaron a Furia, y ella dijo: “Nico siempre vas a ser el más lindo”, y “el chino” le reclamó: “Antes me decías a mí”, y Bautista se sumó: “Una vez me dijiste que era yo”. Por lo cual, Furia explicó: “Dejé a los tres más lindos. Perdonen, me angustié porque también soy buena gente, siento empatía y me hace mierd*”, y se refirió a la ida de Agostina y todo lo que le dijo.

Más tarde, en una conversación con Nicolás y Bautista, Martín Ku aclaró: “Yo confío muchísimo más y pongo la mano en el fuego por Furia y por Emma que por Zoe y Rosina”.

¿A quién salvará de placa Emmanuel de Gran Hermano 2024?

En una conversación entre Nicolás, Furia, Martín Ku y Bautista, estuvieron especulando a quién salvaría de placa Emmanuel, el líder de la semana. Los participantes originales hicieron un pacto de apoyarse entre ellos de ahora en adelante, y no prestar atención a los del repechaje y a los nuevos.

La placa está conformada por Sabrina, Bautista, Isabel y Joel. Por lo cual, si Emma está de acuerdo con la tregua de participantes originales, debería salvar a Bautista, ya que el resto volvió en el repechaje. Pero los chicos ponen ese en duda y creen que salvará a Joel.