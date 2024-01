Furia y Manzana de Gran Hermano 2024 se revelaron frente a toda la casa y revolucionaron las redes

Juliana “Furia” y Federico “Manzana” son dos participantes de los 16 que aún quedan en la casa de Gran Hermano 2024, tienen personalidades muy diferentes, pero un mismo objetivo: avanzar en la competencia. Aunque no comenzaron en el mismo grupo, todo indica que están conformando una nueva alianza dentro del reality.

Furia desde el inicio demostró su personalidad frontal y que llegó para competir, ella creó el grupo de las “furiosas” junto a Catalina, Carla y Agostina, pero las primeras dos ya no se encuentran dentro de la casa. Entonces, Furia decidió buscar nuevos aliados.

Manzana busca un nuevo grupo dentro de Gran Hermano 2024.

En cuanto a Manzana, comenzó en el grupo del “Imperio” junto a Alan, Lisandro, Martín Ku y Denisse, entre otros, pero notó que Lisandro y Martín Ku jugaban juntos y que Alan está muy pegado a Sabrina. Por lo cual, necesitaba alguien con quien jugar y vio que Furia se encontraba en la misma situación que él.

De todas maneras, esta alianza no era pública frente al resto de la casa, y en esta oportunidad, Manzana y Furia tuvieron que crear una actuación para sus compañeros. Furia dijo: “mi única salvación es hablar con el padrino de la casa. Ya no tengo con quién jugar. Yo puedo servirte más adelante, no me dejes morir”.

Furia es una de las protagonistas de Gran Hermano 2024 Foto: Telef

Manzana le respondió: “No te dejaré morir, conozco todos los secretos. Espero que tengan cuidado, esto acaba de comenzar para algunos, pero nosotros lo venimos viendo. Que se cuiden porque se les llenará el cu** de preguntas”. Aunque fue parte del show, es evidente que hay verdad en la palabra de ambos.

La alianza de Furia y Manzana en el confesionario de Gran Hermano 2024

El miércoles tocó el momento de nominar, en este caso, fue una nominación positiva, ya que los votos de los participantes eran para que salieran de la placa. Manzana ingresó al confesionario y fue el único en darle dos votos positivos a Furia y el otro fue para Joel. Con respecto a Furia, ella le dio dos votos positivos a Lucía y uno a Manzana.