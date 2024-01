Furia de Gran Hermano 2024 abrió su corazón y contó su difícil historia de vida

Juliana “Furia” es una de las 17 participantes de la edición de Gran Hermano 2024, en estas primeras seis semanas del juego supo demostrarle al público que es una gran jugadora y estratega dentro del reality. Además, dejo a la vista de todos su personalidad fuerte y frontal que combina con su honestidad y energía.

Desde su ingreso a la casa más famosa del país llamó la atención de la audiencia y del resto de los participantes por su apariencia y su look extravagante. En los días posteriores mostró que tiene una gran personalidad y muchos le tomaron miedo, y entendieron el juego fuerte que Furia planteaba en la casa.

Furia de Gran Hermano 2024 Foto: Telefé

Furia armó un caparazón para ocultar sus sentimientos y mostrarse fuerte frente a sus contrincantes. Pero en la sexta semana se mostró desconsolada, debido a que Catalina fue la eliminada y Carla abandonó la casa por cuenta propia, y eran dos de las participantes que ella más quería.

Furia de Gran Hermano 2024 muy triste después de la salida de Chula y Catalina. Foto: Telefé

A pesar de su dureza, los participantes saben que Furia tiene una coraza, y por eso, en la actividad de preguntas y respuestas, cuando a Manzana le tocó: “¿quién crees que guarda un gran secreto?”, la eligió a Furia.

Manzana de Gran Hermano 2024.

Manzana justificó su elección y dijo: “pienso que a mi compañera Furia de a poco la conocemos más. Siento que es una gran jugadora y una gran estratega, y siento que tiene algunos secretos en su cabeza”. A lo que Furia respondió: “voy a mezclar las dos partes, el juego y la vida” y dio detalles de su difícil historia de vida, la cual forjo su carácter.

Furia de Gran Hermano 2024. Foto: Telef

Furia dijo: “voy a explicar por qué soy tan buena jugadora. Logré grandes cosas, pero se me acabó mi equipo”. Y comenzó: “La vida me enseñó cosas dolorosas, sé detectar el tipo de persona que son cada uno y sé cómo van a actuar conmigo, afuera tuve que aprender, ya que conocí personas narcisitas, gente que me cagó, incluso mis hermanos”.

“Me acostumbré a bancármela sola, no le tengo miedo a la soledad, Sé que soy una gran estratega porque me la banqué como una reina. Tengo un poder enorme. En mis peores momentos no me caí, mi cable a tierra fue entrenar, no me fui a fumar un porro ni hacerme mierda”.

A quién nominó Furia en la sexta semana de Gran Hermano 2024

Furia se quedó sin sus aliadas, Catalina y Carla, y en esta sexta semana, decidió nominar a dos mujeres, las cuales quedaron en placa. En primer lugar, le dio dos votos a Florencia y un voto a Agostina, quien también era una de sus aliadas.