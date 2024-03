Como novios: la escena de celos entre Virginia y Manzana de Gran Hermano 2024

Virginia y Federico “Manzana” son dos de los 16 participantes que aún permanecen en la casa de Gran Hermano 2024, cada uno con su personalidad supo ganarse su lugar dentro de la competencia. Aunque tuvieron etapas en las que pasaron desapercibidos, actualmente se unieron como un equipo y causaron furor en la audiencia.

Virginia ingresó unas semanas más tarde que sus compañeros debido a que fue el reemplazo de Carla. Por lo cual, le costó adaptarse a un grupo ya constituido, pero lo logró y es una de las participantes más queridas por el público. En cuanto a Manzana, tiene su grupo de seguidores, pero suele pasar desapercibido por su poca actividad dentro de la casa.

Virginia de Gran Hermano 2024 se convirtió en una de las participantes más queridas.

Hace unas semanas, Virginia y Manzana comenzaron a tener una relación más cercana, y como consecuencia, se unieron para formar un grupo, ya que ambos se encontraban solos en cuanto a estrategia en la competencia. Los participantes se catalogan como el grupo “Virzana”.

Virzana la unión entre Virginia y Manzana de Gran Hermano 2024 Foto: Twitter

Luego de que Manzana se ganara la moto dentro de la casa de Gran Hermano 2024 y le dijera a Furia: “Ahora voy a tener para pasarte a buscar”, Virginia le hizo una escena de celos.

“Ya entendí que no significa absolutamente nada. Que es más Furia, Rosina y Catalina. Todos son más, pero no importa, yo me la banco”, soltó.

Luego, Virginia le contó a Rosina lo que Manzana le dijo a Furia y ambas quedaron impresionadas, y comenzaron a celarlo. Manzana se defendió y le dijo: “No podes ser tan tóxica. Sos la tóxica número uno, y decís que no sos celosa”. Virginia quiso aclarar y dijo: “De amigos, de pareja no soy celosa”. Finalmente, Virginia disparó: “Son todos iguales”.

Cuándo es la gala de nominación en Gran Hermano 2024

La nueva gala de nominación en Gran Hermano 2024 se llevará a cabo este miércoles 20 de marzo a las 22:30. De todas maneras, ya se encuentran en placa Martín Ku y Paloma, por fulminante, y Catalina y Rosina, por sanción tras no respetar “El Congelado”. Además, esta semana el líder es Bautista, que no podrá salvar a los fulminados.